GFVip, Oriana Marzoli diffida Daniele Dal Moro

La recente separazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è avvenuta qualche giorno fa. Tuttavia, in queste ultime ore, sembra che l’influencer abbia inviato una diffida al suo ex compagno.

Diffida per Dal Moro

Solo pochi giorni fa è stata confermata la recente separazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Questi due ex partecipanti al Grande Fratello Vip 7 sono noti da diversi mesi per i loro alti e bassi nella relazione, e ad ogni loro rottura si sono susseguiti forti contrasti sui social media. Tuttavia, questa volta sembra che la situazione sia più seria del solito e sembra che la relazione sia realmente giunta al termine. Recentemente, Oriana e Daniele hanno nuovamente iniziato a lanciarsi frecciate reciproche, attirando l’attenzione dei media.

Tutto è cominciato quando Dal Moro è stato accusato di intrattenere una nuova relazione. L’ex tronista non ha mai confermato queste voci, tuttavia ha dichiarato di non aver avuto contatti con Marzoli da circa un mese. Successivamente, l’influencer ha fatto un sfogo sul suo profilo Instagram, durante il quale ha affermato di aver appreso che Daniele avrebbe avuto un flirt con una misteriosa ragazza.

Daniele ha risposto prontamente, invitando l’ex compagna a una diretta su Instagram per discutere pubblicamente della situazione. Ma le sorprese non sono finite qui. Poco dopo, Daniele ha mostrato una lettera di diffida che avrebbe ricevuto da Oriana Marzoli.

Al momento, sembra che i due ex partecipanti al Grande Fratello Vip siano in disaccordo e che al momento una riconciliazione sembri improbabile. Resta da vedere cosa riserveranno le prossime settimane per l’influencer e l’ex tronista di Uomini e Donne. Bisognerà attendere per avere ulteriori dettagli in merito alla situazione.