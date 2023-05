GFVip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sempre più uniti: fidanzamento ufficiale?

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono sempre più vicini, a confermarlo l’influencer venezuelana sui social. I due si sono conosciuti nella casa del GFVip e, tra alti e bassi, non si sono più lasciati.

Fidanzamento ufficiale?

Nel corso di questi giorni, Oriana ha aperto il classico box delle domande per rispondere a qualche curiosità dei fan. Qualcuno ha chiesto se fosse fidanzata ufficialmente con Daniele e lei con estrema gioia ha dichiarato di esserlo, con tanto di data, il numero 8. Al momento non sappiamo ulteriori dettagli su questa data speciale.

I due sembrerebbero fare davvero sul serio: qualche settimana fa, i due sono volati in Spagna per far conoscere all’imprenditore la famiglia della Marzoli. Attualmente, infatti, i due stanno vivendo a Verona a casa di lui e sembrerebbero davvero molto innamorati.

Oriana, inoltre, ha dichiarato di amare alla follia Madrid e la Spagna ma di trovarsi molto bene anche qui in Italia. L’obiettivo dell’influencer è quello di sfruttare al massimo anche la sua popolarità in Italia e molto presto, infatti, la giovane sarà coinvolta in un nuovo progetto lavorativo a cui prenderanno parte anche ex concorrenti del GF Vip.

Nel frattempo i gieffini, nel corso delle ultime ore, si sono riuniti per partecipare alla festa organizzata da Alfonso Signorini. Per l’occasione, Oriana ha documentato tutto nelle sue stories.