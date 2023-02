GFVip, Oriana Marzoli finì in carcere tempo fa a causa del suo ex fidanzato

Oriana Marzoli finì in carcere molto tempo fa a causa di una lite piuttosto seria con il suo ex fidanzato: il racconto

Forse non tutti voi sanno che Oriana Marzoli, attuale concorrente del GFVip, finì in carcere molto tempo fa a causa di una forte lite con l’ex fidanzato. La storia non l’ha raccontata l’influencer venezuelana ma è trapelata al momento dell’accaduto.

Una notte in cella dopo una lite con l’ex fidanzato

La storia risale ad un paio di anni fa quando la madre di Oriana decise di chiamare le forze dell’ordine a seguito di diverse urla provenire dall’appartamento della figlia. In quel momento, la Marzoli stava litigando furiosamente con l’ex fidanzato, Eugenio Gallego. La notizia trapelò sin da subito riportata dal reporter Juan Luis Galiacho a Viva La Vida: “Oriana e Eugenio sono detenuti nelle celle di Teutan e hanno rilasciato una dichiarazione. L’alterco fra i due è stato abbastanza duro”.

Non solo, la storia è stata ripercorsa anche dal portale GossipeTv, di cui leggiamo un estratto: “Come riferito dalle cronache spagnole, circa un anno fa, Oriana ed Eugenio furono protagonisti di una lite casalinga intensa. La situazione degenerò è scoppio la rissa. Per riportare la calma fu necessario l’intervento degli agenti, avvisati da Cristina Marzoli, la madre di Oriana, la quale assistette alla scena.

Telecinco.es rende noto che Oriana fu un uragano in caserma dove, piangente, “ha urlato contro i poliziotti”. Sebbene la situazione apparve piuttosto grave, la venezuelana non denunciò l’ex compagno. Perché? “Per non fargli del male”. Nonostante la decisione della Marzoli, Eugenio, a causa delle contusioni e dei segni di violenza evidenti riportati dall’allora compagna, fu denunciato dalla polizia che agì d’ufficio e lo accusò di violenza di genere”.

In una recente intervista, inoltre, Oriana ha dichiarato di non voler mai più tornare con l’ex fidanzato: “Ho chiuso con lui, non mi pento di averlo conosciuto perché l’ho amato con tutto il mio cuore, ma nessuna donna merita ciò. Ora ognuno ha preso la sua strada”.