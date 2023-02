GFVip, Orietta Berti in diretta ma commenta Sanremo

Il gesto controverso di Orietta Berti, in diretta al GFVip ma molto attenta alle dinamiche di Sanremo in onda la stessa serata

Mediaset quest’anno ha preso una decisione molto importante per l’emittente: quella di non fermare la programmazione del palinsesto durante la settimana di Sanremo. Una decisione molto forte ma anche rischiosa considerato il successo del Festival. Giovedì sera, infatti, è andato in onda il consueto appuntamento con il GFVip ma qualcosa ha attirato l’attenzione dei telespettatori.

Orietta Berti in diretta commenta il Festival

Orietta Berti è opinionista del GFVip e, nonostante fosse in diretta con Alfonso Signorini, ha prestato molta attenzione alle dinamiche di Sanremo. La cantante, infatti, ha commentato un post sul profilo ufficiale del Festival. Il tutto mentre era in diretta al GFVip.

L’account ha condiviso un video dei Maneskin, ospiti della serata, e la donna ha lasciato dei cuori di apprezzamento per la band. Non solo, Orietta Berti ha lasciato anche altre reazioni sparse sul web per esempio in una foto del cantante in gara Lazza condivisa dal profilo di “Tv Sorrisi e Canzoni”.

“La serata del giovedì non la guarderò perché sono al Grande Fratello, ma sicuramente lo recupererò, non me lo perdo mai” disse in un’intervista per RTL 102.5. Inoltre, pare che l’anno prossimo non tornerà a vestire i panni dell’opinionista.

Al momento Alfonso Signorini non ha parlato della gaffe della cantante di commentare in diretta Sanremo durante il GFVip.