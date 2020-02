GFVip, Pago a Serena Enardu: “Cosa ne pensi del matrimonio?”

L’entrata nella casa del Grande Fratello di Serena Enardu ha scosso profondamente Pacifico Settembre, detto Pago. L’uomo ha più volte dichiarato di amare profondamente l’ex tronista, nonostante i drammi passati a Temptation Island.

PAGO E SERENA PARLANO DI MATRIMONIO – Pago e Serena si sono divisi dal gruppo per un po’ di tempo e ne hanno approfittato per parlare di cosa li aspetta fuori dal programma. Il cantautore è sembrato molto deciso a mettere delle basi solide per il loro futuro. “Non voglio che si accendano delle micce da piccole cose, dobbiamo fare progetti per star bene, quello che ci può far stare meglio lo facciamo” ha esordito Pago. “Devi essere molto sicura, anche il matrimonio, ti piacerebbe?” ha domandato Pacifico alla sua compagna. Tuttavia, la risposta della Enardu ha spiazzato tutti: “Lo sai che io non sono per il matrimonio, sono per te”. Serena, quindi, non crede nel matrimonio?

PAGO METTE IN GUARDIA LA SUA FIDANZATA – Nonostante la risposta apparentemente negativa, il cantautore ha messo in guardia la sua fidanzata da ipotetici attacchi fuori dalla casa: “Quando usciremo fuori avremo a che fare con tante realtà che potrebbero metterci in difficoltà, dobbiamo essere bravi a non scontrarci”. Serena, però, è apparsa molto tranquilla e ha replicato: “A me non interessa quello che dicono gli altri, il peggio è passato”.