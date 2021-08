GFVip, Paola Di Benedetto ha un nuovo amore dopo Federico Rossi?

Paola Di Benedetto è una delle protagoniste dei reality italiani. L’ex madre natura di Ciao Darwin ha dapprima partecipato all’Isola dei Famosi qualche anno fa, iniziando una sorta di relazione con Francesco Monte, e poi al GFVip l’anno scorso. La giovane, infatti, vinse l’edizione andata in onda durante la pandemia donando il montepremi alla Protezione civile.

LA STORIA CON FEDERICO ROSSI – In questi anni, Paola ha fatto sognare tutti i suoi fan grazie alla sua storia d’amore con Federico Rossi, ex membro del duo Benji & Fede. I due hanno vissuto un’intensa relazione che si è interrotta per un periodo limitato a causa di un tradimento di Federico.

Successivamente, però, la coppia ha deciso di riprovarci e dopo la fine del GFVip, i due sono andati a convivere. Purtroppo, però, la storia d’amore è naufragata qualche mese fa anche se i giovani sono rimasti in buoni rapporti. Tuttavia, se in queste ore Federico sta facendo parlare di sé per una lettera scritta a Benji, Paola Di Benedetto è tornata al centro del gossip grazie all’amore.

NUOVO AMORE PER MADRE NATURA? – L’ex gieffina ha trascorso le vacanze alle Baleari assieme alle amiche, tra le quali anche Aurora Ramazzotti. Pare che Paola abbia ritrovato il sereno con un ragazzo, attualmente sconosciuto. La notizia è stata riportata su Chi ma anche da Deianira Marzano.

“Dopo la storia con il cantante Federico Rossi (ex del duo Benji&Fede) Paola Di Benedetto avrebbe trovato alle Baleari un nuovo amore. Lui è un rampollo della Milano bene, ma al momento, la sua storia deve rimanere segreta” si legge sul giornale diretto da Alfonso Signorini.