GFVip, Paola Di Benedetto nella bufera: “Fortuna che il coronavirus prende solo i nonni che già non stanno bene”

L’Italia sta affrontando la grave emergenza a causa del Covid-19, comunemente Coronavirus. Nel nostro Paese tutto è cambiato e la pandemia ha costretto le varie emittenti televisive a cambiare le programmazioni, a causa dei numerosi contagi anche tra i volti noti della tv.

L’ultimo ad essere risultato positivo Piero Chiambretti e sua madre ed è per questo che tutti coloro che hanno partecipato in questi ultimi giorni a La Repubblica Delle Donne, ora sono in quarantena forzata. La stessa Clizia Incorvaia, presente nell’ultima puntata, potrebbe aver contratto il virus; ma nonostante questo, la donna si è lasciata andare a battute infelici anche su questo argomento.

LA PROGRAMMAZIONE DEL GF CAMBIA DI NUOVO – A proposito del Grande Fratello Vip, Mediaset ha deciso di non annullare il gioco, anche per allietare le giornate degli italiani chiusi in casa. Tuttavia, la finale non sarà più a fine aprile ma agli inizi, come concordato prima della pandemia. Alfonso Signorini conduce dagli studi Mediaset di Milano assieme a Pupo e aggiorna costantemente gli inquilini, in continua agitazione per gli affetti fuori dalla casa.

ADRIANA VOLPE ABBANDONA IL GIOCO – Per ora, pare che tutte le famiglie dei concorrenti stiano bene ma inaspettatamente, Adriana Volpe ieri ha abbandonato il gioco in lacrime. Inizialmente nessuno sapeva i motivi, così Alfonso Signorini ha spiegato perché. La donna sta avendo gravi problemi in famiglia a causa di un parente molto malato in terapia intensiva.

PAOLA DI BENEDETTO E LE DICHIARAZIONI SCONCERTANTI SUL COVID-19 – Nonostante gli inquilini siano costantemente aggiornati su persone guarite, positive e decessi, qualcuno ha deciso di dare il proprio parere sulla faccenda. Paola Di Benedetto in queste ore ha scatenato il web a causa di alcune sconcertanti dichiarazioni sul coronavirus. “Per fortuna prende solo i nonni che già non stanno bene. Come siamo fortunati? Pensa se avesse preso bambini e adulti” ha detto l’ex madre natura sotto gli occhi sbigottiti di compagni e spettatori. Sui social si è scatenato il putiferio e in molti chiedono la squalifica. La situazione è molto seria e la Di Benedetto non ha avuto tatto nel dire una frase del genere, considerato che i cosiddetti “nonni che non stanno bene” sono prima di tutto delle persone. Cosa deciderà Alfonso Signorini?