GFVip, Paola Di Benedetto pronta per una nuova vita: “Io vado”

Paola Di Benedetto è stata inaspettatamente la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Un’edizione molto particolare in piena emergenza coronavirus. La ragazza, all’interno della casa, ha parlato tanto del suo rapporto con Federico Rossi, ex cantante del duo Benji&Fede.

NUOVA VITA PER PAOLA DI BENEDETTO – L’influencer ed ex madre natura, chiusa la parentesi GFVip, ha deciso di stravolgere la sua vita. La ragazza ha avuto molti bassi con Federico Rossi, il quale in passato la tradì con Emma Muscat, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Tuttavia, i due hanno superato il difficile momento e sono pronti per passare la vita insieme. Paola Di Benedetto, infatti, ha deciso di andare a convivere con il suo amato Federico. La ragazza ha condiviso sui social un tenero scatto in cui saluta la sua casa per intraprendere una nuova avventura.

“Questa foto non sarà bellissima e super instagrammabile d’accordo, ma volevo troppo postarla perché per me rappresenta qualcosa di importante: una piccola donna che cresce” ha esordito Paola su Instagram. “In questi giorni sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta in 48 mq tra queste quattro mura. Ogni cosa che trovo (e che magari non ricordavo neanche di possedere) è un ricordo, un momento, una particolare persona e una particolare emozione…dentro questi sacchetti sto mettendo dei pezzetti della piccola grande donna che sto diventando, e non vi nascondo però che in mezzo a tutta questa confusione c’è anche qualcosa da buttare” ha continuato la ragazza.

“Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Come non mai. Però mi mancherà tutto questo. E forse mi mancherà proprio perché mi rendo conto di star crescendo. Allora ciao Casina e grazie. Io vado…” ha concluso Paola Di Benedetto salutando la sua vecchia vita e iniziando la nuova.