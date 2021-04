GFVip, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia annunciano: “Ci piacerebbe avere un bimbo”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono una coppia formatasi all’interno del Grande Fratello Vip 4. La Incorvaia veniva da un rapporto burrascoso con Francesco Sarcina, il quale in quel periodo stava partecipando a Sanremo con la sua band Le Vibrazioni. Nessuno credeva alla buona fede di Clizia, ma i due ad oggi sono più innamorati che mai.

IL PERCORSO DI CLIZIA E PAOLO – Il figlio di Eleonora Giorgi ha sempre rispettato i limiti imposti inizialmente da Clizia Incorvaia, visibilmente provata anche dal burrascoso rapporto con Sarcina. Successivamente, però, i due si sono lasciati andare e ad oggi sono più felici che mai. La donna venne infine squalificata dal reality per una gravissima frase su Buscetta e Paolo Ciavarro continuò da solo il percorso.

L’AMORE DI CIAVARRO E INCORVAIA – I due, ad oggi, sono sempre più innamorati, nonostante in molti non credevano potessero durare. Tanti sono i telespettatori che non credevano affatto a questa storia d’amore, anzi, secondo alcuni architettata per avere qualche copertina.

Invece, la coppia è più solida che mai, pronta a creare un futuro insieme. Intervistati dalla rivista Gente, Paolo e Clizia hanno svelato di essere andati a convivere a Roma. Non è stato difficile per la Incorvaia ambientarsi ai ritmi frenetici della Capitale e a dimenticare Milano. I due hanno preso una bella casa insieme con qualche stanza in più, non un caso.

“Con questa casa abbiamo gettato le fondamenta per costruire una famiglia” ha spiegato Paolo Ciavarro al magazine. “Prima o poi ci piacerebbe un bimbo” ha continuato la donna che parla di un “piccolo sogno da sommare a un grande sogno”. “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi…” ha concluso Clizia.