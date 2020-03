GFVip, Paolo Ciavarro fa una dedica speciale a Clizia Incorvaia: ecco la risposta di lei!

Il Grande Fratello Vip continua a stupire i suoi spettatori anche durante l’emergenza Coronavirus che sta investendo l’italia ormai da quasi un mese. Il programma, infatti, è solo uno dei tanti che non ha subito troppi cambiamenti da parte di Mediaset, emittente televisiva costretta a cambiare il palinsesto.

Nel comunicato rilasciato da Mediaset, il GFVip condotto da Alfonso Signorini durerà fino a primi di aprile come concordato all’inizio. Questo per permettere ai concorrenti di raggiungere le famiglie e i propri cari. Purtroppo Adriana Volpe ha dovuto abbandonare il gioco poiché il suocero ha avuto delle complicanze ed è morto a causa del Covid-19.

LA GENTILEZZA DI PAOLO CIAVARRO CONQUISTA IL PUBBLICO – Nonostante il drammatico periodo che l’Italia sta affrontando, nella casa si respira ancora un’aria tutto sommato leggera e gli inquilini fanno divertire il pubblico tra scherzi e litigi. Tra i concorrenti più amati all’interno del programma, sicuramente c’è Paolo Ciavarro, volto noto di Forum e figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Il ragazzo è molto amato dagli spettatori soprattutto per la sua educazione e gentilezza. Questi suoi valori hanno fatto innamorare anche Clizia Incorvaia, squalificata dal gioco a causa di alcuni commenti su Buscetta.

Tra di loro è nata una bellissima storia d’amore che, nonostante la lontananza, continua a far sognare i fan del programma. La loro storia è iniziata in sordina, Clizia arrivava da un divorzio turbolento con Francesco Sarcina e Paolo ha rispettato questa sua vicenda prima di dichiararsi sul serio. Un amore con alla base rispetto reciproco.

PAOLO CIAVARRO E IL GESTO ALLA SUA CLIZIA – In questi giorni turbolenti, Clizia è chiusa in casa in quarantena poiché potrebbe aver contratto il virus nel programma di Piero Chiambretti, risultato positivo. Per ora, però, tutto sembra procedere nella norma. Tuttavia, Paolo Ciavarro è molto preoccupato e malinconico poiché sente la mancanza della sua amata. Poco fa, il ragazzo ha mandato un dolce messaggio a Clizia: seduto sul divano ha mandato un bacio e ha sussurrato “mi manchi”. La pagina social del Grande Fratello ha postato il momento e tra i commenti è apparsa la risposta della Incorvaia! “Mi batte il cuore a 1000 #manchitu” ha commentato la donna.