GFVip, papà Bortuzzo non accetta Lulù Selassié: “Abbiamo mentalità diverse”

In questi giorni vi abbiamo parlato della coppia più chiacchierata del momento, quella formata da Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due giorni, usciti dal GFVip più innamorati che mai hanno sin da subito vissuto la loro storia a 360 gradi. Tuttavia, è circolata la voce di un’ipotetica crisi.

Lulù smentisce la crisi

La principessa etiope è tornata a parlare sui social dopo che si è diffusa una notizia circa una crisi sentimentale con Manuel Bortuzzo. La notizia circa una crisi tra i due giovani ex gieffini è rimbalzata su tutti i blog di gossip a seguito di un gesto inaspettato da parte del papà di Manuel, Franco Bortuzzo. Pare infatti, che l’uomo abbia smesso di seguire la piccola principessa etiope su Instagram, dando inizio ad una catena di gossip senza precedenti. In tanti hanno pensato ad uno scherzo delle Iene ma la risposta molto dura da parte di Lulù ha cambiato le carte in tavola.

Inondata di messaggi da parte dei follower, Lulù ha deciso di girare alcune Instagram stories per mettere fine a questa fake news: “Siamo qui felici, ci mancate e mi raccomando non preoccupatevi perché vedo che siete un po’ spaventati. Siamo tutti qui appassionatamente, ci amiamo tutti e quindi sappiate che vi amiamo tanto, è per questo che sto facendo questo messaggio perché voglio che stiate sereni. Non voglio che vi spaventiate, che vi agitiate perché mi dispiace”.

Problemi con la famiglia Bortuzzo

Nonostante con Manuel le cose vadano per il verso giusto, pare che altrettanto non sia con la sua famiglia. Intervistata con il giovane nuotatore per il settimanale Chi, i due hanno dichiarato di vivere serenamente la loro storia. Ma sarà davvero così? Secondo Alessandro Rosica non proprio: l’esperto di gossip infatti sostiene che la coppia non sia così salda e felice insieme.

Infatti, quando a Lulù è stato fatto notare che tra lei e Franco Bortuzzo non c’è intesa (tanto da togliere il follow su Instagram), la principessa non si è nascosta affatto: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”. A quanto pare, quindi, i sospetti sono veri: la principessa etiope non si sente accettata dalla famiglia del fidanzato.