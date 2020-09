GFVip, Pierpaolo Petrelli flirt in corso con Elisabetta Gregoraci

Quest’anno nella casa del Grande Fratello Vip, con l’entrata di Elisabetta Gregoraci, stanno iniziando le prime dinamiche di coppia. Pierpaolo Petrelli, ex velino di Striscia La Notizia, sembrerebbe essere molto interessato all’ex moglie di Flavio Briatore.

L’ENTRATA DELLA GREGORACI – Elisabetta è entrata nella casa con una settimana di ritardo rispetto agli altri concorrenti e in realtà stava per saltare la sua partecipazione a causa di problemi personali. Poi la svolta, Elisabetta entra in casa e prova a farsi conoscere oltre le apparenze. La modella ha anche dichiarato di essere pronta ad innamorarsi e riaprire il cuore dopo 13 anni passati accanto all’imprenditore. Sarà Petrelli quel ragazzo?

LA PROVA DEL BACIO – Nell’ultima messa in onda del GFVip, Alfonso Signorini ha invitato due ragazzi e due ragazze a fare una prova in piscina per ottenere il budget della settimana e fare la spesa. Nello specifico, le coppie dovevano baciarsi sott’acqua in apnea e a partecipare Enock con Myrian e Pierpaolo con Elisabetta.

A metterci un po’ di pepe sono stati proprio Petrelli e la Gregoraci, i quali hanno suscitato scalpore sui social. Da quel momento, pare sia scattato qualcosa nella testa del giovane Pierpaolo, in quanto ha cominciato a nutrire un serio interesse per Elisabetta. I telespettatori, infatti, hanno notato una sorta di attaccamento alla modella e sono convinti che Petrelli provi un reale interesse nei suoi confronti.

Amedeo Venza, infatti, ha svelato su Instagram che il ragazzo ha confessato questo interesse ai compagni e sembrerebbe essere intenzionato a provarci seriamente con lei. Tuttavia, il livello di competizione è molto altro poiché anche Andrea Zelletta non sembrerebbe del tutto indifferente alla ex di Flavio Briatore. Sui social, infatti, sta circolando una voce circa una sorta di allontanamento tra lui e la fidanzata Natalia Paragoni.