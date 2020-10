GFVip, Pierpaolo Pretelli a Elisabetta Gregoraci: “Hai usato una parola che non mi è piaciuta”

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie formatasi quest’anno all’interno della casa del Grande Fratello Vip. I due si sono avvicinati moltissimo in questi giorni passati nel reality, tuttavia, non hanno mai ufficializzato la loro relazione a causa di una sorta di stop da parte della Gregoraci.

ELISABETTA RISCHIA LA SQUALIFICA? – Nella diretta di ieri sera, Alfonso Signorini ha nuovamente tirato fuori l’argomento per fare chiarezza. Elisabetta Gregoraci ha ribadito di essere entrata single nella casa ma di non aver sentito quel qualcosa in più nei confronti di Pierpaolo Pretelli. In conclusione, tra loro sembrerebbe esserci un’amicizia speciale ma nulla più.

In queste ultime ore, inoltre, Pierpaolo ha avuto da ridire su alcune considerazioni fatte dalla Gregoraci su di lui. Il pubblico del Grande Fratello Vip che segue la diretta su Mediaset Extra ma anche sul sito del reality show, ha sentito dare dalla conduttrice del “ritardato” all’ex velino.

Pierpaolo Pretelli chiaramente ci è rimasto molto male dopo aver sentito le parole di Elisabetta e la clip è diventata virale in poco tempo. Il ragazzo ha successivamente chiesto spiegazioni alla Gregoraci esordendo con: “Hai usato una parola che non mi è piaciuta”. Come staranno realmente le cose?

A quanto pare, Elisabetta non ha dato del “ritardato” a Pierpaolo bensì ha detto una frase del tipo “Ci arriva a scoppio ritardato”; due frasi molto diverse con un significato altrettanto diverso. Tuttavia, molti fan hanno chiesto la squalifica per l’aggressività di alcune parole, come questa, utilizzate dalla ex di Flavio Briatore.