GFVip, Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi: “Cosa sono per te?”

Messa da parte l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli si è concentrato ad approfondire la sua conoscenza con Giulia Salemi. I due sono sempre più vicini e ormai appaiono come una vera e propria coppia. Tuttavia, Pretelli chiede conferme, forse per evitare la situazione creatasi con l’ex moglie di Flavio Briatore.

LE POLEMICHE SUL RAPPORTO TRA PIERPAOLO E GIULIA – Il rapporto tra i due gieffini non è visto di buon occhio all’esterno della casa, soprattutto dopo che Pierpaolo Pretelli professava dei sentimenti per la Gregoraci. La madre di Pretelli, infatti, durante la notte di capodanno e successivamente nella diretta di lunedì ha dato del filo da torcere al figlio, esortandolo a non concentrarsi solo su questa storia d’amore e tirando in mezzo anche il figlio Leo che lo guarda da casa.

Queste parole hanno sconvolto Pierpaolo Pretelli, il quale non ha gradito questa presa di posizione della madre nei suoi confronti, uomo adulto di 30 anni. Come se non bastasse, a quanto pare la mamma di Pierpaolo ha commentato degli scatti di Elisabetta su Instagram invitandola nel loro paese d’origine. Insomma, pare proprio che Giulia avrà problemi con la sua futura suocera.

PIERPAOLO METTE ALLE STRETTE GIULIA SALEMI – In queste ore, però, Pierpaolo Pretelli ha messo alle strette Giulia Salemi, reduce anche dai continui due di picche della Gregoraci. Il ragazzo ha chiesto all’influencer cosa ci fosse tra di loro, cosa lui rappresentasse per lei. La Salemi, inizialmente, ha risposto di reputare Pretelli una persona fondamentale nella sua vita; ma per l’ex velino non basta.

Giulia, dunque, ha confessato di aver cominciato la conoscenza con Pierpaolo Pretelli come una semplice amicizia. Tra i due, però, le cose sono cambiate, al punto da arrivare a considerarlo qualcosa di molto più importante. Attualmente, Giulia non ha saputo definire con un termine il ruolo che attribuisce a Pierpaolo nella sua vita ma ha confessato che presto lo scoprirà.