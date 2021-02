GFVip, Pierpaolo Pretelli attacca Tommaso Zorzi: “Egocentrico e arrogante, ho una dignità”

Volano parole grosse tra Tommaso Zorzi, candidato alla finale del GFVip e Pierpaolo Pretelli, secondo finalista del reality show: uno scontro tra titani. Pretelli ha attaccato pesantemente Zorzi, dopo che quest’ultimo si è scagliato contro la sua fidanzata Giulia Salemi. Ma andiamo per gradi per ricostruire la faccenda.

FINITA L’AMICIZIA TRA TOMMASO E GIULIA – L’amicizia tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi sembrerebbe essere arrivata definitivamente al capolinea. L’uscita a sorpresa di Maria Teresa Ruta e i continui attacchi a Stefania Orlando hanno innervosito parecchio il gieffino, il quale ha iniziato un pesante litigio con la Salemi venerdì notte, subito dopo la puntata. Tuttavia, in mezzo si è messo anche Pierpaolo Pretelli, il quale ha difeso a spada tratta la sua fidanzata seguendo il consiglio di Antonella Elia sull’essere più “maschio alpha”.

“È una persona arrogante, egocentrica. È solo lui. Non ti può trattare in quel modo” ha criticato Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi. Inoltre, Zorzi e Pretelli hanno avuto una furiosa lite proprio a causa della ragazza, la quale ha dichiarato di aver fatto un favore a Tommaso mandandolo probabilmente in finale. “Io ho una dignità, non mi faccio trattare così” ha continuato Pretelli.

Giulia Salemi ha ovviamente dato ragione al suo fidanzato e, non contenta, ha continuato asserendo che secondo lei Tommaso ha paura di Dayane Mello: “Per me è chiusa. Mi sta rovinando le giornate. Non attacca Dayane perché ha paura di lei”. Insomma, un vero caos nella casa del GFVip. La ragazza, inoltre, è convinta che questa sera Tommaso Zorzi volerà dritto in finale ed è molto sicura del fatto che sia anche merito suo: “Andrà in finale grazie a me!”.

Sicuramente Alfonso Signorini questa sera parlerà di questi forti litigi, anche perché sembrerebbe che ormai la casa sia divisa in due: chi prende le parti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e chi invece dei cosiddetti Prelemi (Pierpaolo e Giulia).