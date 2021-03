GFVip, Pierpaolo Pretelli confessa: “Ho un problema con la gelosia”

Pierpaolo Pretelli è il secondo classificato del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo si è lasciato andare ad una lunga intervista a Chi e ha raccontato alcuni suoi difetti e come procede la relazione con Giulia Salemi.

PRETELLI SVELA DI ESSERE GELOSO – Pierpaolo Pretelli ha spiegato come come procede la sua relazione con l’influencer Giulia Salemi. I due si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip ed è nata una sincera storia d’amore. Ma come procede ora che il reality show è finito? La coppia sta vivendo la relazione senza problemi, nonostante alcuni sperino ancora nella coppia Pretelli-Gregoraci.

“Io ho solo un problema con la gelosia, perché di base sono insicuro, ma Giulia mi fa sentire speciale” ha ammesso l’ex velino di Striscia. A quanto pare, Pretelli è molto geloso di Giulia Salemi a causa della sua insicurezza ma l’influencer non avrebbe problemi con questo.

“Crede in me, mi stimola, è una ragazza d’oro” ha raccontato Pretelli sulla sua nuova storia d’amore. Su di lei poi ha detto: “La vedo come una donna che potrebbe stare al mio fianco per tanto tempo”. Quindi, la storia tra i due ragazzi potrebbe davvero durare molto tempo.

IL NUOVO PROGETTO DI PIERPAOLO PRETELLI – “Sto per uscire tra un mese con un mio nuovo singolo è un reggaeton 2.0” ha svelato Pierpaolo Pretelli sul suo nuovo progetto musicale. “Ci sarà questo featuring con Giorgia, la ragazza che ha fatto con me Rondine” ha concluso l’ex velino di Striscia.