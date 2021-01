GFVip, Pierpaolo Pretelli di nuovo padre? Parla lui

Pierpaolo Pretelli è sicuramente uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip di quest’anno, condotto da Alfonso Signorini. Il ragazzo è molto seguito, soprattutto dopo aver stretto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci e da poche settimane una sorta di relazione con Giulia Salemi. L’ex velino di Striscia, inoltre, ha parlato della possibilità di diventare padre per la seconda volta.

IL DESIDERIO DI PIERPAOLO PRETELLI – Sabato è stata una giornata impegnativa per Pierpaolo Pretelli, immerso dapprima in una difficile seduta di allenamento sportivo e successivamente per una conversazione avvenuta con Andrea Zenga. Quest’ultimo, infatti, è tornato a parlare del suo rapporto inesistente con il padre Walter Zenga, campione di calcio.

Nello specifico, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha parlato del difficile travaglio che ha avuto l’ex compagna, Ariadna Romero, prima di mettere al mondo il loro primo figlio Leo, ora bimbo di tre anni. Pierpaolo Pretelli ha confessato ad Andrea Zenga di voler rivivere l’esperienza di diventare padre, sarebbe un desiderio per lui.

“Un’emozione che vorrei rivivere” ha svelato Pretelli molto emozionato. Insomma, il 30enne lucano sembrerebbe essere pronto a metter su di nuovo famiglia per rivivere l’emozione di diventare genitore. Che Giulia Salemi possa essere la ragazza giusta per lui? Nel frattempo, l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli ha raccontato qualche aneddoto della loro storia.

LE DICHIARAZIONI DI ARIADNA ROMERO – Ariadna Romero è sempre stata molto severa sulla sua privacy, tuttavia, in questo periodo ha rilasciato un’intervista a Casa Chi e ha parlato della sua storia con Pierpaolo. “Quando è finito l’amore visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto in famiglia. Lo stesso vale per lui” ha ammesso la ragazza. “Mentre io ero in USA abbiamo avuto una discussione brutta. Mi ha detto che era finita per telefono. In quel momento mi è caduto addosso il mondo” ha svelato Ariadna, spiegando di essere stata lasciata per sms da Pierpaolo Pretelli. Cosa risponderà l’ex velino?