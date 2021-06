GFVip, Pierpaolo Pretelli e il nuovo singolo scatenano le polemiche: “Perché non posso fare musica?”

Pierpaolo Pretelli, ex velino ed ex gieffino, non ha mai nascosto la sua passione per la musica. Infatti, il ragazzo fidanzato con Giulia Salemi ha appena lanciato la sua hit estiva in collaborazione con Shade e prodotto con Jaro. “L’estate più calda”, nome del singolo, sta dividendo gli ascoltatori, vediamo cosa è successo.

PIERPAOLO PRONTO ALLE CRITICHE? – L’ex velino è stato intervistato da Fanpage in occasione del lancio del suo singolo. Tuttavia, al ragazzo è stato chiesto se fosse pronto a ricevere anche le critiche oltre al supporto dei fan. Pierpaolo Pretelli non ci ha pensato due volte: “Perché non posso fare musica?”.

In queste ore, il secondo classificato del GFVip sta mostrando sui canali social tutta la felicità per il lancio della hit estiva. Pretelli sa benissimo che dovrà fare i conti con il giudizio degli ascoltatori e pare infatti che non tutti stiano apprezzando questo cambio di professione.

Tanti giovani sognano di fare musica e spesso la maggior parte di questi non riescono nell’intento. “È un ragionamento che ci può stare il pregiudizio nei confronti di chi ha fatto un reality. Sarò io a dover dimostrare il contrario” ha esordito Pierpaolo. “Vengo da un reality e qual è il problema? Una volta fatto un reality non posso fare altro?” ha concluso.

L’ex gieffino ha ringraziato anche la sua fidanzata Giulia Salemi: “È un mondo che mi ha sempre affascinato però non ho mai avuto il coraggio di buttarmi e ora mi sento pronto e ne approfitterò. Sicuramente una persona che mi ha spinto a crederci così tanto è Giulia”. Pierpaolo non è l’unico ad essere uscito da un reality e ad aver intrapreso una carriera musicale. Anche Stefania Orlando, la quale già aveva lanciato alcune hit molto tempo prima, si è cimentata con la musica. La sua ultima canzone, infatti, si intitola Bandolero.