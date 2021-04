GFVip, Pierpaolo Pretelli: “Ho incontrato Elisabetta Gregoraci, vi spiego perché”

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato al Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di Striscia ha avuto con la showgirl calabrese un bel rapporto di amicizia che però non è mai sfociato in una storia d’amore. Tuttavia alcuni fan, chiamati Gregorelli, sperano ancora in questa coppia mai nata, nonostante Pretelli sia felice con Giulia Salemi.

LE DICHIARAZIONI DI PRETELLI – Intervistato da Novella 2000, Pierpaolo Pretelli ha rivelato di aver incontrato Elisabetta Gregoraci dopo il GFVip. “La mia storia con Giulia architettata per business? Sciocchezze inventate. Sui social ci sono schieramenti di fan che si scontrano quotidianamente. Ci sono i Gregorelli che sognavano il mio fidanzamento con Elisabetta Gregoraci. Con Elisabetta ci siamo visti dopo la fine del reality, ma per motivi lavorativi“ ha ammesso il ragazzo.

“Ho sempre evitato di contattarla o stringere amicizia. Questo per rispetto verso Giulia. Con Eli non poteva nascere nulla e questo perché lei aveva messo dei paletti. Continui freni fin dall’inizio, ma sembra che la gente non voglia accettarlo“ ha detto Pierpaolo Pretelli, consapevole che non ci sarebbe mai potuta essere nessuna storia d’amore con la Gregoraci.

IL RAPPORTO CON IL FRATELLO GIULIO – Pierpaolo, inoltre, ha spiegato anche il suo disappunto nei confronti del fratello Giulio, il quale non approvava questa storia con Giulia Salemi. “Io e lui abbiamo parlato a lungo di questo. Mi dispiace per ciò che è successo. Comprendo che Giulio sia andato in tv per parlare di me. Questo è normale, lo fanno tanti parenti e amici. Però mio fratello deve capire che quando dichiari qualcosa in tv o sui giornali, poi te ne devi prendere la responsabilità. Adesso abbiamo fatto pace, lui ha incontrato Giulia” ha dichiarato Pierpaolo.

COME VA CON GIULIA SALEMI? – La relazione con l’influencer e modella italo-persiana procede a gonfie vele. I ragazzi cercano di trascorrere più tempo possibile insieme, tanto da pensare alla convivenza. “Mi ha restituito la spensieratezza che mi mancava” ha dichiarato il ragazzo.