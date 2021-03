GFVip, Pierpaolo Pretelli non ha ancora chiarito con la madre: “Ho scoperto altre cose”

L'ex gieffino, ospite da Barbara D'Urso, ha ammesso di non aver chiarito del tutto con la mamma

Pierpaolo Pretelli, secondo classificato del Grande Fratello Vip, è tornato a fare i conti con la realtà. L’ex velino di Striscia attualmente si sta godendo la famiglia, il piccolo Leo avuto con Ariadna Romero e la nuova storia d’amore con Giulia Salemi. Il ragazzo, però, non è riuscito a perdonare del tutto mamma Margherita.

LE DIVERGENZE CON MAMMA MARGHERITA – Pierpaolo Pretelli, dentro la casa del GFVip, ha dovuto affrontare la sua famiglia, soprattutto la madre con la quale ha avuto molti problemi a causa della sua storia con Giulia Salemi. Mamma Margherita, infatti, non ha avuto vergogna nell’ammettere di preferire Elisabetta Gregoraci all’influencer e il figlio questo non ha potuto accettarlo.

Ospite a Live – Non è la D’Urso, Pierpaolo Pretelli ha svelato di non aver chiarito ancora del tutto con la madre. Se con il resto della famiglia sembrerebbe essere tutto risolto, con la mamma pare ci sia ancora un rapporto freddo. L’ex velino non riesce ad accettare questo astio nei confronti della sua nuova ragazza Giulia.

Inoltre, Pierpaolo ha ammesso di aver scoperto altre cose una volta fuori dalla casa e questo ha alimentato il suo rancore. “Sono venuto a conoscenza di altre cose spiacevoli” ha spiegato il ragazzo senza dilungarsi troppo.

LA REAZIONE DI BARBARA D’URSO – A quel punto, Barbara D’Urso ha consigliato a Pretelli di risolvere le incomprensioni con la madre perché non è bello avere un rapporto così, soprattutto se si tratta di cose futili come queste. Inoltre, la conduttrice ha bacchettato l’ex velino per aver rimproverato il fratello Giulio quando è stato invitato dai vari salottini.