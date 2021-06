GFVip, Pierpaolo Pretelli risponde ad un falso account di Tommaso Zorzi

A tutti capita prima o poi di cadere nel tranello degli account falsi sui social. Questa volta il protagonista è Pierpaolo Pretelli, ex gieffino ed ex velino. Il ragazzo credeva di rispondere direttamente a Tommaso Zorzi ma, senza volerlo, ha fatto una gaffe colossale. Vediamo cosa è successo.

PIERPAOLO E TOMMASO: GELO IN CORSO – I due ex gieffini, primo e secondo classificato al programma, hanno vissuto momenti di intensa amicizia nella casa ma qualcosa deve essere andato storto. Diciamo che da quando il Pretelli ha intrapreso la relazione con Giulia Salemi nella casa, si è leggermente distaccato da tutti per dedicarsi il più possibile a lei. Da quel momento, le cose sono cambiate.

PRETELLI RISPONDE AD UN ACCOUNT FAKE – Ma veniamo a questi giorni. Un account falso di Tommaso Zorzi ha pubblicato un tweet rivolto all’ex velino, senza fare nomi. Tuttavia, era abbastanza palese che si riferisse a lui poiché si menzionava anche il nome di Elisabetta Gregoraci.

“Ma quell’altro c..so del pollo manco fa niente per placare il suo fandom che sputa cattiverie su Elisabetta?” si legge nel cinguettio del profilo falso. Pierpaolo, però, credendo fosse il vero Tommaso ha deciso di rispondere per le rime: “Però, devo dire che i modi eleganti di fare non li hai mai persi”.

Prima di rendersi conto dell’errore, in molti hanno fatto degli screenshot per immortalare la gaffe. Il dubbio però rimane: Pierpaolo pensa davvero questo su Tommaso Zorzi? Eppure sappiamo per certo che l’influencer e Giulia Salemi hanno chiarito il loro rapporto, che ne sarà dei due adesso?