GFVip, Pierpaolo Pretelli si confida con Giulia Salemi ma lei spiffera tutto: scoppia la lite in casa

Nella notte è scoppiata una forte lite all’interno della casa del Grande Fratello Vip, protagonisti Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga. Il motivo? Una bottiglia di vino. La tensione ormai è alle stelle e i gieffini non vedono l’ora di poter tornare alla loro vita di sempre. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

FESTA DEL SABATO SERA E QUALCHE BICCHIERE DI TROPPO – Come da copione, la produzione del GFVip fa recapitare ai gieffini delle bottiglie di vino per festeggiare il fine settimana e portare un po’ di leggerezza. L’ultima bottiglia è stata presa da Tommaso Zorzi, il quale ha deciso di dividerla con Andrea Zenga e Andrea Zelletta. Non è la prima volta che succede, anzi, in passato queste scene hanno parecchio divertito i telespettatori e i concorrenti stessi.

PIERPAOLO PRETELLI SI CONFIDA CON GIULIA SALEMI MA LEI RIVELA TUTTO – Tuttavia, questa volta, a non accettare la situazione è stato Pierpaolo Pretelli, il quale non ha digerito la mossa dei ragazzi di bere di nascosto, nonostante sia stato fatto anche da lui in passato. Il ragazzo ha così deciso di confidarsi con la sua fidanzata Giulia Salemi: “Una cosa poco carina verso gli altri”. L’ex velino di Striscia, però, ha chiesto espressamente alla Salemi di non dire nulla poiché non voleva assolutamente alimentare polemiche inutili, oltretutto consapevole del fatto che in passato fosse accaduta la stessa cosa con lui.

Tuttavia, Giulia Salemi ha deciso di non ascoltare questa richiesta ed è andata a battibeccare con i ragazzi che stavano bevendo. Questa mossa ha creato scompiglio nella casa e soprattutto forti litigi. L’influencer ha scatenato una discussione tra Pierpaolo e i due Andrea, fino a quando non si è presentato Tommaso Zorzi per assumersi la responsabilità del fatto. Il rampollo milanese, infatti, ha spiegato di essere stato lui a voler dividere questa bottiglia con i due Andrea poiché spesso nota che i due se ne privano per lasciare il vino agli altri.

Nonostante Tommaso abbia fatto da mediatore, i due Andrea si sono arrabbiati parecchio ed è per questo che Pierpaolo Pretelli non voleva che se ne parlasse, proprio per evitare polemiche. L’ex velino, infatti, ha poi discusso con la sua fidanzata (la seconda lite in due giorni) e ha spiegato di essere stanco di queste situazioni e di voler uscire dalla casa. Pretelli ha fatto presente a Giulia Salemi di essere stata immatura nel far notare la situazione, perché dovrebbe andare oltre. Il ragazzo ha chiesto alla fidanzata di ascoltarlo di più per stemperare gli animi e non peggiorare la situazione. Ormai in casa sono tutti convinti che Giulia Salemi abbia un po’ spento Pierpaolo Pretelli, tuttavia, lei è concentrata sulla sua battaglia personale contro Zorzi.