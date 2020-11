GFVip, Pierpaolo Pretelli si sente male a causa di un’allergia: per Dayane Mello è una questione psicologica

Nella casa del Grande Fratello Vip, in queste ultime ore, è scoppiato il caos a causa di Dayane Mello. La modella brasiliana è finita al centro delle polemiche dopo aver cucinato per gli inquilini e aver usato una pietanza molto pericolosa per Pierpaolo Pretelli. Vediamo cosa è successo.

DAYANE MELLO CUCINA PER LA CASA – Gli inquilini si dividono spesso i compiti in cucina, anche se la maggior parte delle volte ci pensa Maria Teresa Ruta a cucinare per tutti. Questa volta è toccato a Dayane Mello, la quale ha preparato della carne insaporita con il limone. Tuttavia, Pierpaolo Pretelli ha un’allergia proprio a questo alimento pertanto ha chiesto gentilmente alla Mello di mangiare altro.

In genere, quando si utilizza questa pietanza, Pierpaolo Pretelli mangia altro o cambia le pentole utilizzate per cucinare perché ha una vera e propria allergia al limone. Avvicinatosi a Dayane, le ha chiesto se avesse lavato la padella con la quale aveva cucinato la carne e la modella ha risposto di sì.

Una volta a tavola, però, Pierpaolo si è sentito male e ha iniziato ad avvertire i sintomi che gli causa il limone. Si è alzato da tavola ed Elisabetta Gregoraci lo ha seguito per aiutarlo. A lei ha spiegato che sentiva l’orecchio tirare e ha svelato che è questo l’inizio della reazione allergica al limone. Successivamente ha iniziato a lamentarsi dicendo: “Lo sapevo che non lo dovevo mangiare”, tuttavia, si è fidato delle parole di Dayane.

LE DICHIARAZIONI DI DAYANE MELLO – Mentre Pierpaolo chiedeva alla produzione delle medicine per non peggiorare ulteriormente la situazione, Dayane Mello ha continuato a mangiare tranquillamente come se non fosse successo nulla. La modella ha inoltre fatto delle dichiarazioni che non sono affatto piaciute al web, smentendo le parole di Pretelli. “È una cosa del suo cervello, perché non c’era limone nella sua carne” ha spiegato Dayane, non credendo ai sintomi di Pierpaolo.

L’ex velino, però, si è parecchio spaventato e ha dichiarato che “Se mi si gonfia è un casino, devo uscire”. Tuttavia, ora Pierpaolo Pretelli sta bene ma si tranquillizzerà solo quando avrà l’orecchio totalmente sgonfio. Nel frattempo, Dayane è stata accusata di essere insensibile nei confronti di un suo compagno.