GFVip, Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Abbiamo un blocco”

Pierpaolo Pretelli sembrerebbe essere sempre più vicino all’influencer Giulia Salemi, reduce da una passata edizione del Grande Fratello Vip in cui conobbe l’ex fidanzato Francesco Monte. I due sono sempre più vicini, molto affettuosi tra di loro e questo gli altri inquilini l’hanno decisamente notato. Tuttavia, a quanto pare entrambi hanno un blocco. Vediamo cosa è successo.

PIERPAOLO E GIULIA: NUOVO AMORE? – Pierpaolo Pretelli, dopo l’ingresso di Giulia Salemi, ha stretto una forte amicizia con l’influencer, creando anche una sorta di gelosia da parte di Elisabetta Gregoraci, la quale ha deciso di non prolungare il contratto fino a febbraio e abbandonare il gioco. Successivamente, l’ex velino di Striscia ha deciso di andare avanti e concentrarsi solo sulla Salemi.

I due si sono avvicinati moltissimo ma l’influencer e modella italo-persiana ha sempre ribadito di essere solo un’amica, anche a causa della sua esperienza passata con Francesco Monte che l’ha fatta molto soffrire. Tuttavia, il sentimento reciproco è evidente anche se i due si costringono a non lasciarsi andare.

PIERPAOLO PRETELLI SI CONFIDA CON I RAGAZZI – Pierpaolo, reduce da un bacio con Giulia Salemi per un gioco della produzione, ha deciso di confidarsi con i suoi compagni di viaggio. “C’è paura di fare un passo in più prima capiamo e poi in caso ci lasciamo andare” ha confessato Pierpaolo Pretelli ad Andrea Zenga in giardino. Inoltre, Pretelli ha confrontato questa situazione con quella di Elisabetta Gregoraci: “Con lei non mi ero frenato, adesso c’è la paura di sbagliare. Mi fa stare bene ma non so che pensare, abbiamo un blocco”.

Nel pomeriggio, Pierpaolo si era già aperto con Stefania Orlando, molto amica di Giulia Salemi. Alla conversazione con Zenga, si è aggiunto il nuovo arrivato Mario Ermito, e Pierpaolo Pretelli ha continuato: “Se deve succedere, succederà, io personalmente non sono uno che si frena, ma non vorrei correre. Vorrei andarci con i piedi di piombo, anche per non fare passi falsi”.