GFVip, polemiche per Antonino Spinalbese: le dichiarazioni intime su Oriana Marzoli e Belen Rodriguez

Sono ore difficili per Antonino Spinalbese, il quale sta ricevendo critiche per alcune dichiarazioni poco nobili sulla gieffina e l'ex

Antonino Spinalbese è finito al centro delle polemiche per delle recenti dichiarazioni poco nobili fatte su Oriana Marzoli e Belen Rodriguez. Non solo, l’hair stylist aveva espressamente sottolineato che non avrebbe parlato della sua ex, ma è andato oltre spifferando dettagli intimi. Ecco cosa è accaduto.

Tristi rivelazioni: sui social scoppia la polemica

Parlando con Charlie Gnocchi, il quale probabilmente ha fatto delle uscite ancora più agghiaccianti e poco carine, Antonino ha fatto delle rivelazioni alquanto intime su Oriana e Belen. Lo speaker radiofonico ha chiesto all’hair stylist qualche dettaglio e curiosità sulla Marzoli, la quale sembrerebbe essere molto vicina al milanese.

Il tutto ovviamente è stato contornato da molta volgarità poiché Charlie ha fatto le seguenti dichiarazioni: “Vuole tromb**e, quanto ce l’ha bagnata?”. A quel punto Antonino si è messo a ridere e ha risposto: “Tanto”. La volgarità è stata notata anche dalla produzione che ha immediatamente richiamato Charlie, ma i due hanno continuato a ridere e parlottare.

Successivamente, Spinalbese ha dato un voto alla prestazione di Oriana: “Nove”. Ha poi specificato che il voto non è riferito a lui ma alla situazione in generale. “Chi sei? Superman?” ha continuato Charlie. “Ho capito, pensavo di più” ha continuato lo speaker.

“Sopra il nove, beh… Il dieci l’ho trovato ed è tostissimo” ha ribattuto Antonino riferendosi chiaramente a Belen Rodriguez. Insomma, sicuramente dopo questa assurda conversazione i due non ne escono di certo da gran signori. Chissà cosa ne pensa la Rodriguez di queste dichiarazioni fatte proprio dal padre di sua figlia.