GFVip, quanto ha guadagnato Jessica Selassié dopo la vittoria?

Lunedì sera è andata in onda la finale del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Il giornalista e presentatore sta già organizzando la settima edizione del reality! Quest’anno il programma ha visto vincitrice Jessica Selassié, principessa etiope. Ma quanto ha guadagnato in tutti questi mesi?

Il cachet delle principesse

Le tre princess, entrate inizialmente come unico concorrente, avevano un cachet di circa 5.000 euro a settimana per un totale di 20.000 euro al mese. Tralasciando Clarissa, eliminata dal gioco a novembre, Lulù e Jessica si sono accaparrate un bel gruzzoletto. Le due sorelle, successivamente divise in concorrenti differenti, sono rimaste nella casa sei lunghi mesi e hanno guadagnato circa 120.000 euro.

Jessica, 27enne e sorella maggiore, ha vinto il programma quindi anche 100.000 euro di montepremi. Tuttavia, il premio finale è da dividere poiché 50.000 euro andranno in beneficenza. Quest’anno la produzione ha deciso di affidare metà montepremi alle associazioni ucraine, per sostenerli durante questo periodo di guerra.

Jessica vince contro tutti

Inaspettatamente, la princess ha battuto i concorrenti più forti come Giucas, Delia e Davide Silvestri. Con circa il 70% dei voti, la sorella maggiore delle Salassié è arrivata alla nomination finale contro Davide, un papabile vincitore.

Come un fulmine a ciel sereno, invece, il pubblico ha deciso di premiare la principessa, la quale in questi mesi è cambiata molto e si è messa sempre in gioco.