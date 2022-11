GFVip, quanto ha speso Elenoire Ferruzzi in chirurgia plastica? Le cifre

Nel bene e nel male, Elenoire Ferruzzi è stata una grande protagonista del GFVip di quest'anno: ecco quanto ha speso in chirurgia plastica secondo il suo racconto

Elenoire Ferruzzi, nel bene e nel male, è stata una grande protagonista di questa edizione del GFVip. Alfonso Signorini, infatti, l’ha voluta tantissimo nel cast soprattutto per la sua travagliata storia come donna trans. Tuttavia, il suo percorso si è arrestato a seguito di alcuni suoi comportamenti contro Nikita Pelizon.

Nel corso di un’intervista per Le Iene, la diva del web ha risposto ad alcune domande gettonate sul suo aspetto esteriore. Quanto avrà speso in chirurgia plastica? La risposta è arrivata dalla diretta interessata.

Quanto ha speso: le cifre folli

Eccentrica, eccessiva, Elenoire Ferruzzi non passa di certo inosservata, basti pensare alle sue unghie lunghissime e laccate di rosso. La storia dell’ex gieffina non è di certo stata facile, ma ha trovato la sua dimensione e ad oggi è apprezzatissima sul web e fuori, anche dopo la vicenda con Nikita Pelizon.

Nel corso di un’intervista per Le Iene, la Ferruzzi ha risposto alle domande più gettonate che sono quelle relative al costo dei suoi interventi di chirurgia. Per le labbra, la donna ha ammesso di non ricordare esattamente la cifra ma ha poi confermato di aver speso circa 7.000 euro.

Per gli zigomi ha speso dai 6.000 ai 7.000 euro. Il seno, invece l’ha rifatto almeno cinque volte e ha speso 10.000 euro ad intervento. Infine, il lato B è stato il suo ultimo intervento e l’ha pagato circa 15.000 euro. In sostanza, la donna ha ammesso di aver speso quasi 200.000 euro per rifare tutto!