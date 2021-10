GFVip, Raffaella Fico ha gonfiato le labbra? Ecco la sua verità

La modella ha dichiarato di non essere ricorsa alla chirurgia estetica

Raffaella Fico si sta rivelando una brava giocatrice all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La modella attualmente non è mai finita in nomination, anzi, quasi spesso è tra i preferiti della settimana. Tuttavia, alberga nella sua vita un mistero che incuriosisce molto i telespettatori: le sue labbra sono rifatte? PER SCOPRIRLO E VEDERE IL CAMBIAMENTO, CLICCATE QUI.

CHIRURGO SI CHIRURGO NO – Nel corso del tempo abbiamo notato un piccolo cambiamento nel corpo di Raffaella. Sia chiaro, lei è sempre stata bellissima e dai tratti particolari e mediterranei, però è innegabile che qualcosa sia cambiato in lei. Partiamo dal seno: la donna ha dichiarato apertamente di essersi rifatta il seno e di averlo aumentato.

Nulla di male o di particolarmente assurdo nella nostra società, se non fosse che anche le labbra sono particolarmente lievitate. I telespettatori, infatti, hanno criticato questa scelta di Raffaella Fico e la preferivano con la bocca decisamente più piccolina. Tuttavia, la modella sembrerebbe non concordare con queste supposizioni.

LE DICHIARAZIONI DELLA FICO – Tempo fa, la modella partecipò alla trasmissione Ogni Mattina e successivamente ebbe uno scontro con la conduttrice e modella Elisa D’Ospina. La donna, nello specifico, ha esordito dicendo: “Sei il primo caso di donna che incontro a cui è cresciuto il labbro naturalmente”. Netta e precisa la risposta della Fico, la quale ha bacchettato: “Trovo questa uscita molto infelice. Se l’avessi fatto non avrei il minimo problema a dirlo, come ho fatto per il seno”.

“Avevo 18 anni, ero più pienotta, la foto a destra invece è uno scatto ritoccato che ho messo su Instagram. Anche io trovo in questa foto una bocca troppo esagerata” ha commentato la foto mostrata in trasmissione che mette a confronto una Raffaella di qualche tempo fa con quella di adesso. Che ne pensate?