GFVip, Raffaella Fico irriconoscibile senza trucco: “Finalmente!”

Raffaella Fico è una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. La modella è molto amata dal pubblico e per ora non ha mai affrontato nessuna nomination. Siamo abituati a vedere la showgirl sempre con un make up perfetto e che risalti la sua bellezza. L’avete mai vista al naturale? CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

AL GFVIP – Prima di entrare nel reality, la donna si era allontanata dalla tv per continuare il suo lavoro di modella e dedicarsi alla sua bambina, Pia, avuta con Mario Balotelli. Tuttavia, Signorini e la redazione del GFVip l’hanno voluta fortemente nel programma per darle una seconda possibilità in televisione.

Attualmente, la Fico sembrerebbe essere molto amata nella casa ma anche fuori dal pubblico. Sono passate solo due settimane dall’ingresso in casa ma per ora non ha mai affrontato una nomination ed è sempre garbata ed educata con tutti. Non ha battuto ciglio nemmeno quando le opinioniste pop, durante l’ultima diretta, l’hanno attaccata per il suo nuovo fidanzato.

E sì, perché la bella Raffaella da qualche mese è fidanzata con Piero, del quale però non sappiamo ancora nulla. L’uomo, non solo ha fatto passare sulla casa un aereo con dichiarazione d’amore, ma ha anche fatto recapitare alla donna un mazzo di rose. Un vero romantico!

PRIMA E DOPO – La Fico è sempre stata abituata a mostrarsi perfetta, complice la naturale bellezza. Amante del make up e dei vestiti, la donna ci ha sempre deliziati con qualche scatto professionale e non. L’avete mai vista senza trucco? Nella foto che troverete cliccando sul link, la bella Raffaella si mostra acqua e sapone e forse anche con delle labbra leggermente sottili. Tanti i commenti positivi: “Finalmente una foto meravigliosa…naturale….senza bocca in evidenza come paperelle” oppure “Bellissima in tutti i modi”.