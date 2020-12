GFVip, Raffaella Fico su Mario Ermito: “Mi stuzzica”

Raffaella Fico non gira troppo per i salotti televisivi, almeno dopo la nascita della sua bambina avuta con il calciatore Mario Balotelli. Anni fa, Raffaella Fico ha partecipato alla versione “normale” del Grande Fratello che l’ha poi lanciata nel mondo della televisione. A distanza di tanto tempo la ragazza è tornata a parlare del programma che l’ha resa famosa.

RAFFAELLA FICO PARLA DEL GFVIP – In questi giorni, stanno girando sul web alcune voci su un ipotetico ingresso di Raffaella Fico nella casa più spiata d’Italia. In una recente intervista a Casa Chi, la ragazza ha parlato ad Alfonso Signorini nuovamente del suo percorso ma ha anche dato la sua opinione su questa nuova edizione.

Dopo le voci sulla fine della sua storia d’amore con il fidanzato Giulio Frattini, Raffaella Fico si è lasciata andare ad alcune considerazioni interessanti sul nuovo gieffino, Mario Ermito. “È abbastanza carino, è quello che mi stuzzica di più” ha ammesso la soubrette, facendo delle considerazioni molto positive sul nuovo arrivato (e non è l’unica).

LE PAROLE SU MARIO BALOTELLI – Tuttavia, la ragazza ha avuto anche da ridire su alcuni comportamenti dell’ex compagno, e padre di sua figlia, Mario Balotelli. Il calciatore ha fatto spesso degli ingressi nella casa per fare delle sorprese al fratello Enock.

Nella trasmissione online si è parlato dell’episodio con la modella brasiliana Dayane Mello e la frase shock che ha indignato il web. A tal proposito, la ragazza ha spiegato: “Mario è molto istintivo e purtroppo non riflette, quello che ha detto non è bello, ma non ha ragionato. Pensava di stare nel salotto di casa sua”. Come replicherà il calciatore a queste parole?