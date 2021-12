GFVip, riavvicinamento di Manuel e Lulù, massaggi al lato B: realtà o finzione?

In queste ore, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono riavvicinati di nuovo, nonostante le accuse reciproche fatte nelle ultime settimane. Questo tira e molla sta facendo dubitare il pubblico della veridicità delle loro azioni, soprattutto delle azioni del nuotatore, il quale più volte ha accusato Lulù di essere pesante. Andiamo per gradi e vediamo cosa è successo negli ultimi giorni.

Chiusura definitiva… o quasi

Nelle ultime settimane sembrava che Manuel si fosse deciso nel chiudere questa conoscenza con la Selassié, soprattutto a causa del suo modo di comportarsi. Spesso, infatti, il nuotatore si infastidiva per i comportamenti della giovane ragazza, la quale però non ha mai nascosto il suo carattere e le sue fragilità. Proprio quando i due sembravano aver chiuso definitivamente (complice anche una nomination del ragazzo nei confronti di Lulù), ecco che i due si riavvicinano.

Massaggi bollenti

In queste ore, i due giovani si sono scatenati con coccole e tenerezze varie. Lulù ha chiesto al nuotatore di farle un massaggio sul lato B con una crema speciale anti-cellulite. Inizialmente, Manuel è rimasto spiazzato e anche un po’ imbarazzato ma alla fine ha ceduto. Da quel momento i due non si sono più lasciati e la clip l’hanno mostrata anche ieri sera in diretta, con la complicità della produzione.

Finzione o realtà?

Non è tutto oro quello che luccica poiché se nella casa tra i due è tornato il sereno, sui social gli utenti sono scatenati. In tanti, infatti, hanno accusato Manuel di non prendere una posizione definitiva e di illudere continuamente Lulù, davvero innamorata di lui e con delle particolari insicurezze. Ricordiamo, inoltre, che proprio Lulù è in cura da uno psicologo per alcune sue fragilità e attacchi di panico.

Tuttavia, gli utenti non hanno risparmiato nemmeno lei, accusata di farsi raggirare troppo facilmente dal nuotatore. Infatti, in tanto, compresa sua sorella Clarissa, hanno cercato di mandarle dei messaggi dove la esortano ad avere un po’ di amor proprio.