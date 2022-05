GFVip, ritorno di fiamma tra Manuel Bortuzzo e l’ex fidanzata?

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié tiene ancora banco nei salottini di gossip e sui giornali. Tra i due sembrerebbe non esserci speranza, stando anche alle ultime dichiarazioni dell’ex nuotatore. In tutto ciò, il giovane è stato spesso visto con la sua ex fidanzata, Federica Pizzi. Ritorno di fiamma in corso?

Ritorno di fiamma con l’ex?

Abbiamo conosciuto Federica durante il percorso di Manuel al GFVip: nonostante la storia fosse finita, tra i due sembrava non esserci alcun rancore. Anzi, la giovane ragazza l’ha spronato ad andare avanti e l’ex nuotatore la guardava quasi con occhi lucidi. Possiamo dire forse un amore mai concluso del tutto.

Quando Bortuzzo si è fidanzato con Lulù Selassié sembrava che il suo amore fosse solo ed unicamente per la principessa etiope. Infatti, finito il programma sono andati direttamente a convivere. Tuttavia, dopo qualche mese la storia è naufragata a causa di incompatibilità non solo caratteriali ma anche di vita.

Manuel, da quel momento, è stato spesso avvistato con Federica tant’è che i siti di gossip parlano addirittura di ritorno di fiamma. Come se non bastasse, il giovane ha assistito alla prima di Rinascere, il film che racconta la sua storia, proprio insieme alla ex fidanzata Federica Pizzi. A incastrarlo un breve video sui social che ha fatto sin da subito il giro di tutte le pagine di gossip.

Che il giovane abbia dimenticato ufficialmente Lulù? Non ci resta che attendere eventuali comunicazioni da parte del diretto interessato. E soprattutto, qualora i due fossero tornati insieme, come la prenderebbe la princess etiope? Ne vedremo delle belle. Per vedere la stories, cliccate qui.