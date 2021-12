GFVip, rivelazione di Giacomo Urtis: “A me scrivono calciatori robe pazzesche. Oggi sono innamorato ma è fidanzato”

Giacomo Urtis, noto chirurgo plastico dei vip, è tornato per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini. L’uomo è partito subito con una notizia bomba rivelata ai gieffini sulla sua vita privata, vediamo cosa ha detto.

Cuore impegnato… ma è fidanzato!

Giacomo, infatti, ha rivelato in una chiacchierata con alcuni inquilini di essere innamorato e non single. Tuttavia, quello che dovrebbe essere il suo fidanzato, in realtà è già impegnato con un’altra persona. Insomma, Urtis ha ammesso di essere l’amante e di non gradire troppo questa situazione complessa.

“Mi sono innamorato a febbraio, in realtà lui è fidanzato e io sono l’amante. Mi piace. Odio fare l’amante, perché si creano quelle situazioni assurde. Calcola che questo con cui esco controlla il fidanzato come si sposta e lo fa usando l’iPhone e vedendo le telecamere che hanno in casa, io l’ho visto mentre andava a dormire” ha spiegato il chirurgo plastico.

Corteggiato da calciatori e sportivi

Non è tutto, perché la vera bomba riguarda il mondo del calcio. Come molti sapranno, in questo ambiente è molto difficile dichiararsi omosessuale, anche se qualcosa sta lentamente cambiando. Giacomo Urtis, infatti, ha fatto delle importanti dichiarazioni anche sui calciatori e qualche sportivo, senza però fare nomi.

“A me scrivono calciatori, sportivi, robe pazzesche. C’ho un giro davvero assurdo tesoro. Mi sono visto per un mese con una persona molto, molto, molto famosa. Un personaggio davvero noto, soltanto che stava esaurito. Dovevamo mangiare sempre con il bodyguard” ha detto il chirurgo plastico. Che ne pensate di queste parole?