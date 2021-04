GFVip, Rosalinda Cannavò: “Delusa. Toccata in un punto debole”

Rosalinda Cannavò, archiviato il suo percorso al GFVip, ora vive a Milano e si gode la sua bella storia d’amore con Andrea Zenga. I due sembrano essere molto innamorati e felici, nonostante le critiche ricevute all’interno del reality show. Come procedono le cose con il figlio di Walter?

ROSALINDA CERCA CASA… MA NON CON ANDREA – Durante una diretta Instagram con Isabellamisceo, l’attrice ha confermato alcune voci circa una sua voglia di trasferirsi. Rosalinda sta cercando casa ma non per andare a convivere con Andrea Zenga, è decisamente troppo presto per un passo così importante. I due si amano molto ma hanno tutto il tempo.

“Sposterò tutte le mie cose in una nuova casa, e un po’ faremo qui un po’ faremo nella nuova casa, questo non significa che io e Andrea ci separeremo“ ha detto Rosalinda Cannavò durante la chiacchierata. Insomma, per ora nessuna convivenza in vista. Tuttavia, la ragazza ha tenuto a specificare di essere rimasta molto male di alcune critiche.

OFFESE A ROSALINDA PER LA SPONSORIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FITNESS – In queste ultime ore, l’attrice siciliana è stata travolta da critiche per aver sponsorizzato un prodotto per il fitness, pur avendo passato un periodo terribile a causa dell’anoressia. Rosalinda, però, ha tenuto a dare la sua versione per difendersi dagli attacchi sul web.

“Ci sono rimasta male perché sono stata toccata in punto mio molto debole al quale ci tengo tanto” ha ammesso la ragazza, la quale ha poi spiegato che quel periodo passato non riguarda in alcun modo il suo presente. Per questo motivo, Rosalinda ci ha tenuto a specificare che ha controllato personalmente il prodotto sponsorizzato e che ha tutto il diritto di mantenersi comunque in forma. Da che parte state?