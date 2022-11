GFVip, Rosalinda Cannavò: stop forzato a causa del Covid

Rosalinda Cannavò, una volta concluso il suo percorso al GFVip, ha continuato con la sua carriera e sta attraversando davvero un bel periodo. Tra amore e lavoro, l’ex gieffina è proprio rinata. Tuttavia, ha subito uno stop forzato a causa del Covid-19, ecco cosa è accaduto.

Anche Rosalinda positiva

La giovane si è mostrata sui social e ha dichiarato: “Eccomi qui ragazze e ragazzi, purtroppo non ho una bella notizia, per me non lo è stata, perché ho il Covid. Dopo tre anni di pandemia, non l’avevo mai preso e l’ho preso proprio in una settimana importante di lavoro. Adesso sto un po’ così così, credo stia salendo la febbre ma nulla di grave, sto bene. Mi riposerò qui a casa a Roma, cercherò di prendermi cura di me stessa e passerà”.

La mattina successiva ha dato il buongiorno ai suoi follower mostrando la moltitudine di medicine che è costretta a prendere per contrastare il virus. “Ecco qua, questo è il mio buongiorno, vitamine, medicine. Stanotte mal di testa assurdo, il Brufen mi ha salvato anche se ancora ce l’ho. Cavoli, il Covid fa venire un mal di testa mai avuto in vita mia, dai passerà” ha detto nella stories.

Vita professionale e privata

Rosalinda attualmente è fidanzata con Andrea Zenga, figlio del noto Walter, conosciuto proprio all’interno della casa del GFVip. I due sono molto innamorati ed entrambi conoscono le rispettive famiglie. Di recente, inoltre, la Cannavò ha preso parte alla trasmissione di Rai 1 Tale e Quale Show, condotta da Carlo Conti, nella quale si è classificata terza tra le donne e settima nella classifica generale. La giovane è molto apprezzata anche sui social dove conta ormai 630.000 follower.

Rosalinda è nota per aver preso parte alla terza stagione de L’onore e il rispetto in onda su Canale 5 ma in molti ricordano anche la sua apparizione a Furore o Il peccato e la Vergogna 2. Al cinema, invece, ha preso parte a Sapore di te di Carlo Vanzina e Loro di Paolo Sorrentino.