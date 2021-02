GFVip, Samantha De Grenet a Zelletta: “Sembri autistico”. Polemica sui social

Ennesima polemica direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip. Dopo la squalifica di Alda D’Eusanio a causa di alcune falsità pronunciate sulla vita privata di Laura Pausini, potrebbe arrivarne un’altra, o almeno un rimprovero severo da parte della produzione. Protagonista nuovamente Samantha De Grenet, spesso nel mirino degli utenti social per alcune frasi pronunciate durante il suo percorso in casa.

POLEMICA PER SAMANTHA DE GRENET – Samantha De Grenet non sarebbe molto amata dal pubblico del GFVip, eccezion fatta per i fan di Dayane Mello, i quali sono spesso stati responsabili dei suoi salvataggi durante le nomination. In queste ore, la donna è finita nuovamente nella bufera a causa di una dichiarazione fatta ad Andrea Zelletta. Quest’ultima pare avergli dato dell’autistico, vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Arrivati alla fine di questo percorso, i concorrenti iniziano a fare le loro strategie e i loro calcoli per poter arrivare in finale e vincere il programma. Attualmente in finale ci sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e l’ultimo decretato lunedì, ovvero Tommaso Zorzi. Andrea Zelletta stava ragionando sulle nomination proprio con Samantha e Pierpaolo e ha fatto una sorta di collegamento con il Grande Fratello Vip 4 dell’anno scorso, molto seguito dal ragazzo.

“Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…” ha dichiarato Samantha De Grenet a Zelletta sentendo i discorsi fatti dall’ex tronista di Uomini e Donne. Sui social si è scatenata la polemica poiché in molti hanno reputato totalmente fuori luogo questa frase della De Grenet. Alcuni utenti, infatti, chiedono l’immediata squalifica di Samantha poiché non è la prima volta che la donna si lascia andare ad alcune dichiarazioni sui concorrenti un po’ fuori dal comune.

Probabilmente, però, arrivati a questo punto del gioco, la produzione deciderà di non squalificarla ma solo farle una ramanzina in puntata venerdì, con la speranza che la donna possa chiedere scusa in primis a Zelletta e successivamente al pubblico a casa. Sta di fatto che gli utenti chiedono a gran voce un provvedimento serio. Voi da che parte state?