GFVip, Samantha De Grenet pizzica Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi sulle dimensioni: “19? Un po’ scarsino”

Subito dopo la diretta di ieri era, Samantha De Grenet si è ritrovata in veranda a parlare con Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. La donna, la quale è in nomination questa settimana, ha punzecchiato un po’ i due ragazzi, i quali hanno svelato diversi dettagli intimi. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

DIMENSIONE SI DIMENSIONE NO – La conversazione intrapresa tra i tre pare abbia preso una piega decisamente intima e hot. Andrea Zelletta ha iniziato a gesticolare cercando di far comprendere a Samantha e Tommaso le sue dimensioni. Tuttavia, pare che in un primo momento la De Grenet abbia capito “18 cm”, ma Andrea e Tommaso l’hanno subito corretta: “19!”.

“Amore 19? Sei scarsino eh…” avrebbe dichiarato Samantha De Grenet guardando Andrea Zelletta, il quale però ha prontamente risposto difendendo. Parè però che l donna sia stata irremovibile sul suo giudizio: “Amore, 19 sei scarso! Sarà che io sono abituata bene… Ma, 19? Sei scarso!”.

Per cercare di avvalorare la sua tesi, Samantha si è rivolta a Tommaso Zorzi chiedendogli senza troppi giri di parole: “Oh, lui… Quant’è, 23? 19 e 23?”. Inoltre, la donna, non contenta, ha deciso di chiedere a Zorzi un altro particolare della sua vita privata: “Tu usi Federica, come lui in questa casa?”. Pronta la risposta dell’influencer: “Una volta alla settimana!”, mentre per Zelletta ha chiosato: “Due volte alla settimana!”. Tuttavia, l’ex Uomini e Donne ha ammesso: “No, ho rallentato”.

LE REAZIONI DEL WEB – Se Samantha De Grenet pensava di essere simpatica, il web non ha reagito alla stessa maniera. Il pubblico, infatti, avrebbe accusato la donna di essere stata molto superficiale e di cattivo gusto, soprattutto nei confronti di Zelletta. Non tutti, infatti, avrebbero gradito i commenti poco carini e le domande decisamente intime ai due ragazzi.