GFVip, Samantha De Grenet si sfoga: “Dovete pagare”

Samantha De Grenet, showgirl ed ex protagonista della scorsa edizione del GFVip, si è lasciata andare ad un duro sfogo. Nello specifico, la donna è rimasta molto sorpresa da quello che sta accadendo in Italia ultimamente. Vediamo cosa ha dichiarato.

GLI INCENDI CHE STANNO DEVASTANDO L’ITALIA -In queste settimane, i Tg di tutto il Paese non fanno altro che riportare notizie strazianti circa gli incendi che stanno ormai attraversando l’Italia da nord a sud. La Sardegna ha perso le sue grandi aree naturali, così come la Puglia, la Sicilia e per ultimo l’Abruzzo.

Ettari ed ettari di boschi completamente devastati dalle fiamme tra la rabbia e la tristezza dei cittadini. Si pensa che alcuni di essi possano essere dolosi e quindi provocati dalla mano dell’uomo, incentivati anche dal forte caldo che investito il Paese, arrivando a toccare anche 40 gradi.

LA REAZIONE DI SAMANTHA DE GRENET – L’ex gieffina si è lasciata andare ad un durissimo sfogo su questa situazione. La donna spera che vengano trovati i colpevoli e che paghino per tutto il male causato al nostro Paese.

“Ci sono indagini in corso ma i colpevoli devono pagare! Come si può arrivare a voler distruggere il nostro paese?” ha tuonato la showgirl. Ovviamente i follower le hanno dato pieno appoggio poiché questi incendi hanno danneggiato anche tutti i cittadini, per non parlare degli innumerevoli animali morti nei roghi.