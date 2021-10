GFVip, scatta il bacio tra Alex Belli e Nicola Pisu

Sabato sera, il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa per gli inquilini e per festeggiare i 62 anni di Carmen Russo. Alla consolle un’inarrestabile Jo Squillo che ha fatto ballare tutti i concorrenti del reality e fatto scattare qualche bacio!

LE SERATE DI JO – La festa ha ricordato ai telespettatori le serate organizzate da Jo durante il lockdown, in cui la donna da sola in casa suonava in diretta Instagram. Il tutto ovviamente condito da simpatici manichini. Insomma, sabato sera gli inquilini della casa hanno fatto un tuffo nel passato e sono stati catapultati nel fantastico mondo di Jo Squillo.

SCATTA IL BACIO TRA DUE UOMINI – La produzione ha fatto recapitare ai concorrenti, non solo la musica e la consolle per la deejay, ma anche cibo e bevande. La festa, infatti, ha avuto dei momenti iconici come Katia Ricciarelli in piscina vestita e soprattutto il primo bacio tra due uomini dell’edizione.

Nello specifico, Alex Belli e Nicola Pisu hanno scardinato quegli ideali di mascolinità tossica che tanto sono diffusi nel nostro Paese e si sono lasciati andare ad un bacio senza alcuna malizia. Fra un ballo e uno scherzo, infatti, Nicola ha baciato Alex ma successivamente Belli ha baciato nuovamente Pisu.

SOLO AMICIZIA – Ci teniamo a precisare, però, che tra i due c’è solo una semplice amicizia. Tuttavia, i telespettatori hanno molto apprezzato questi episodi per nulla maliziosi e carichi di tanto affetto. Un affetto che, nonostante le forti liti, si sta creando sempre più nella casa.