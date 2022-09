GFVip, scintille in casa: Elenoire contro Luca, Patrizia Rossetti contro Sara Manfuso

Fuoco e scintille stanotte nella casa del GFVip condotto da Alfonso Signorini. Dopo la diretta andata in onda ieri sera, Elenoire Ferruzzi ha avuto una discussione con Luca Salatino mentre Patrizia Rossetti con Sara Manfuso, le quali successivamente hanno chiarito. Infine, Charlie Gnocchi contro Pamela Prati Cosa sarà accaduto? Andiamo per gradi.

Elenoire Ferruzzi vs Luca Salatino, lei sbotta: “Per te solo un gioco”

Durante la notte Elenoire Ferruzzi si è scagliata duramente contro Luca Salatino accusandolo di averla presa in giro e di averla illusa poiché molto interessata ad una conoscenza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha sempre ribadito di essere fidanzato e molto innamorato di Soraia, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi.

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!” ha tuonato Luca nella notte. Successivamente il ragazzo ha cercato un confronto ma le cose non sono andate a fine bene: “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer*a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!“. Si prospetta un weekend molto teso.

Patrizia e Sara, il chiarimento

Patrizia Rossetti, invece, non ha affatto digerito la nomination di Sara Manfuso: “È un gioco al massacro”. “Non mi piacciono le scuse” ha poi aggiunto la donna spiegando di non esserci rimasta male per il numero delle nomination ma per le motivazioni, ritenute da lei non valide. Patrizia ha ammesso di non aver proprio compreso la nomination di Sara e nella notte ha cercato il confronto con lei. Sara le ha spiegato che la stima molto ma spesso la trova spigolosa e nervosa. Da questo confronto è nato un chiarimento e le due hanno fatto pace.

Charlie Gnocchi su Pamela Prati: “Ha la sua strategia”

Infine, Charlie Gnocchi ha fatto un lungo discorso su Pamela Prati ad Alberto De Pisis. “Se siamo qui per giocare, giochiamo. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare” ha poi concluso Charlie ammettendo di non averci capito quasi nulla sulla soubrette.