GFVip, scivolone di Edoardo Donnamaria sul Covid-19: “Non è successo poi chissà che”

Edoardo Donnamaria, star di Forum e attuale gieffino, è stato criticato nelle ultime ore per delle dichiarazioni molto forti sul Covid-19. La maggior parte del pubblico, infatti, non ha apprezzato quanto detto dal giovane, pertanto ha ricevuto diverse critiche sui social.

Le affermazioni sul Covid che hanno scatenato la polemica

Sostanzialmente, il gieffino ha sminuito quanto accaduto negli ultimi anni spiegando il suo punto di vista. Parlando con Giaele De Donà, il giovane ha detto: “Hanno fatto un casino, alla fine non è successo poi chissà che”. Giaele, però, ha cercato di farlo riflettere spiegando che non è andata proprio così come dice lui: “Beh insomma… quanta gente è morta. Amiche mie hanno perso la famiglia. Sono morte anche persone giovani”.

Anche Alberto De Pisis ha cercato di farlo ragionare dando manforte alla De Donà: “I primi mesi amore era fuori controllo la situazione”. Nulla da fare, per Edoardo le cose non stanno affatto così e ha continuato facendo infuriare la maggior parte del pubblico: “Sono morte tante persone ok, ma molte di meno di quelle morte per l’influenza stagionale. È morta quasi tutta gente anziana con due o tre patologie pregresse… l’80/90%, se non addirittura di più. Ci sono le statistiche. Non è che non contano niente, però muoiono anche per altre cose“.

Le parole del gieffino non sono piaciute per niente alla maggior parte di utenti social ed è per questo che ha ricevuto moltissime critiche. Ve ne riportiamo qualcuna: “Donnamaria il più sopravvalutato… molto egoriferito, molto boring la coppietta, a volte arrogante e poi oggi la ces**ta sul covid. Per me è un grande no!”.

E ancora: “Passati letteralmente 2 mesi a dare a Giaele della stupida arrivista arrampicatrice sociale e far passare Donnamaria per il belloccio intelligentone di turno ma almeno la prima si rende conto della gravità della situazione covid e non dice che è stata peggio l’influenza”.

Non è finita qui: “Edoardo Donnamaria che parla di covid dicendo “non è che sia successo chissà che” fa accapponare la pelle. Perché non lo va a dire a chi ha perso qualcuno di importante? Qualcuno di famiglia? Ignorante!”.