GFVip, scivolone in casa per Franceska Pepe durante una festa

Piccolo incidente nella casa del Grande Fratello Vip per Franceska Pepe che si è risolto con una risata generale.

Si è conclusa un’altra settimana all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, per commemorare la giornata, gli autori del reality hanno organizzato una festa per i concorrenti a base di musica, cibo, vino e tanto divertimento. Gli inquilini hanno lasciato da parte rancori e malumori divertendosi tutti insieme come un’unica grande famiglia.

LA SETTIMANA DI FRANCESKA PEPE – Protagonista della serata, la modella Franceska Pepe, resa celebre da un equivoco sentimentale con Vittorio Sgarbi. La ragazza ha passato una settimana molto turbolenta a causa dei malumori e continui attacchi da parte degli inquilini della casa.

Franceska, inoltre, pare non aver instaurato un bel rapporto con uno dei favoriti dal pubblico (e da Alfonso Signorini), Tommaso Zorzi. I due giovani più volte si sono scontrati durante le giornate ma anche in diretta. Lei crede che Tommaso la prenda in giro e la reputi stupida solo perché di bella presenza; lui, d’altro canto, si difende dicendo che la modella prende tutto troppo sul serio e si pone sempre sulla difensiva.

PICCOLO INCIDENTE PER FRANCESKA PEPE – Tuttavia, durante la festa organizzata dagli autori del reality, Franceska e Tommaso hanno messo da parte le divergenze e si sono chiariti, almeno per ora. Durante la serata, però, la modella è stata vittima di un piccolo incidente, fortunatamente nulla di grave.

Saltando sui cuscini dei divani, uno si è completamente ribaltato facendola cadere; alla fine, la ragazza è atterrata sul piccolo divano posto davanti a lei, non facendosi nulla. L’episodio si è concluso con tante risate, ma la modella avrebbe potuto farsi male.