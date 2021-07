GFVip, scontro social tra Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli

Giorni movimentati per Tommaso Zorzi, influencer ed ex vincitore del GFVip e Selvaggia Lucarelli, nota giornalista. Tutto è iniziato a causa di una stories pubblicata dal rampollo milanese per omaggiare Raffaella Carrà, venuta a mancare proprio in questi giorni. Ma vediamo cosa è successo.

SELVAGGIA LUCARELLI ATTACCA ZORZI – L’influencer milanese per omaggiare la grande artista ha pubblicato una stories. Nel video in questione, il ragazzo si è messo a cantare una sua canzone fino a commuoversi. Questo contenuto, però, non è piaciuto alla giornalista, la quale sul suo profilo personale ha commentato accusando l’influencer di fingere. Da quel momento è iniziato uno scontro social che non ha lasciato i follower indifferenti.

“Con quello che si fa i video selfie mentre gli viene l’occhio umido per la Carrà oggi ho visto tutto” ha esordito la Lucarelli su Instagram. A quel punto, Zorzi ha deciso di rispondere per le rime: “La tua spasmodica voglia di far perpetrare il tuo pensiero sempre polemico come se fosse il Verbo ha francamente, sempre per mio gusto, rotto i cog****i. E dato che nemmeno mi segui sui social, non capisco il fastidio che ti possa aver arrecato una mia storia”.

UNA QUESTIONE GRAMMATICALE – Subito dopo la risposta di Tommaso, la giornalista ha replicato correggendo a suo avviso un errore grammaticale nel testo pubblicato dall’influencer. “Qualcuno con la terza media gli spieghi il significato del verbo perpetrare. Nel leggerlo mi è venuto da piangere, ma non farò un video con le copiose lacrime che mi scendono” ha scritto Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Tuttavia, la guerra non si è conclusa così perché Tommaso ha deciso di pubblicare il significato del verbo in questione direttamente da Treccani. Come se non bastasse, il ragazzo ha ricordato alla giornalista di essere laureato e l’ha invitata a frequentare nuovamente la terza media. Successivamente, Zorzi ha girato delle stories chiarendo il suo punto di vista: secondo il rampollo, Selvaggia Lucarelli ha un modo di attaccare le persone molto pungente e fastidioso ma lui non ha intenzione di cadere nei suoi tranelli. Per questo motivo, ha dichiarato che dopo questo botta e risposta non parlerà più di lei. I due si chiariranno?