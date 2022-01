GFVip, scontro tra Alex Belli e Alessandro Basciano: superati i limiti interviene Signorini

Ieri sera è andato in onda l’ennesimo scontro tra Alex Belli (non più nella casa) e il nuovo gieffino Alessandro Basciano. I due ragazzi ne hanno dette parecchie, infatti il duro confronto non è piaciuto a nessuno. Sono volate parole molto forti, al limite dell’imbarazzante, tanto da costringere Alfonso Signorini a riprendere in mano la situazione.

Una situazione imbarazzante

L’attore ha deciso di tornare in casa per avere un ulteriore confronto con Basciano a causa di alcune dichiarazioni di quest’ultimo sulla moglie Delia Duran. Nello specifico, nel fuori onda di due settimane fa, Alessandro ha detto agli inquilini: “La moglie la prima volta ha messo le corna per finta, la seconda volta lo fa davvero. La facesse entrare qui dentro e poi gli faccio vedere il tentatore”.

Questa dichiarazione non è sfuggita ad Alex Belli, il quale dapprima ha risposto con un tweet e successivamente è rientrato in casa per ripristinare l’ordine. Tuttavia, il confronto è partito malissimo e subito è degenerato in una scenetta alquanto patetica e imbarazzante, secondo gli utenti del web.

“Prima cosa in assoluto stai zitto” ha esordito Belli davanti a un Basciano visibilmente arrabbiato. Questa rabbia ha accorciato drasticamente le distanze tra i due, tanto da rischiare la squalifica per il gieffino. “Metti giù le mani! Stai zitto. Non parlare più di me. Sei un buffone, cosa fai tu? Ancora sei qua a parlare? Sei un ridicolo. Ma stai zitto, devi stare zitto che sei un buffone“ ha ribattuto Alessandro.

“Sono contento di Soleil che ha visto la verità su questo ragazzo. Sei incastrato nel tuo personaggio di tentatore. Ascoltami con quelle orecchiette: qua non fai fesso nessuno” ha continuato Belli. Alessandro allora ha risposto: “Ma davvero? Hai cento anni e giri ancora con il sopracciglio tagliato. Ma ti pare?”. Insomma, un botta e risposta di uno spessore alquanto piccolo.

“Non parlare della mia vita. Hai rotto le pa**e. Che nessuno ti conosce e non me ne frega niente di te. Tu non sei neanche un’unghia di quello che sei. Con questi teatrini e cose che combini” ha continuato Basciano. Se Delia dovesse entrare nella casa, come finirebbe la questione? Alex non ha dubbi: “La conosco talmente bene che so che un ‘american smile’ se lo mangia a colazione”. Alla fine di questo scontro, i due ritrovano la calma e mettono una pietra sopra sulla vicenda.

Dallo studio tuona Laura Freddi, sostituta di Sonia Bruganelli: “Purtroppo ha vinto un egocentrismo che mi fa paura. Una sorta di gara a dover apparire di più, a questo punto”.