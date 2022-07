GFVip, scontro tra Selvaggia Roma e Mirko Gancitano

Selvaggia Roma e Mirko Gancitano, compagno di Guenda Goria, hanno dato vita ad un vero e proprio scontro sui social. Tutto è partito quando la figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata in ospedale per una gravidanza extrauterina. Vediamo cosa è successo e perché il compagno della pianista è andato su tutte le furie.

Problemi con una gravidanza

Guenda sta provando ad avere un figlio con il suo compagno Mirko Gancitano. In questi giorni, la donna non sentiva alcun sintomo ma nella serata ha accusato un fortissimo mal di pancia e si è accasciata a terra. Dopo aver chiamato il 118, la figlia di Amedeo Goria è stata ricoverata in ospedale.

“Ciao amici vorrei tranquillizzare tutti voi ma non è proprio così. In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube, quindi non è nel posto giusto e mi dicono che mi devono operare d’urgenza“ ha fatto sapere Guenda su Instagram. La donna ha raccontato dettagliatamente ai follower quanto accaduto e ha ringraziato tutti per essersi preoccupati per lei.

Selvaggia Roma contro Guenda

L’influencer, la quale ha partecipato al GFVip proprio con Guenda, non ha apprezzato il racconto dettagliato di un fatto così privato e ha deciso di esprimere la sua opinione in merito. Selvaggia ha ben pensato poi di lasciar intendere che la Goria abbia cercato visibilità sfruttando questo momento delicato. Mirko Gancitano è andato su tutte le furie e ha commentato con un sonoro: “Vergogna”.

Mirko Gancitano contro Selvaggia: “Menomale che sui social non si condividono determinate cose”

Il compagno di Guenda ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa in occasione della gravidanza di Selvaggia Roma. L’influencer ha pubblicato tra le sue stories un momento molto privato che è quello dell’ecografia. A quel punto Mirko ha condiviso questa stories allegando la seguente frase ironica: “Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo… Detto questo, tanti auguri”.