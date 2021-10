GFVip, segnalazione: la regia censura alcune scene?

In queste ore, la vicinanza tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ha allarmato i telespettatori, i quali sono convinti che ci sia lo zampino di una persona esterna pronta a manovrare i gieffini nella casa. Tra i due, infatti, non sembrava esserci un possibile legame, almeno da parte di Sophie. Tuttavia, in poco tempo le cose sono drasticamente cambiate e secondo alcuni telespettatori la regia ha censurato non poche scene.

L’AVVICINAMENTO DI SOPHIE E GIANMARIA – In tanti sono convinti che l’avvicinamento tra i due gieffini sia orchestrato da qualcuno fuori dalla casa, ovvero Fabrizio Corona. Gli indizi ci sono tutti, soprattutto quando Soleil ha tentato di smascherarla una settimana fa. Tuttavia, nessuno ha mai confermato nulla su questa faccenda ma i telespettatori ormai si sono accorti che le dinamiche nella casa non sembrano affatto reali.

LA REGIA CENSURA ALCUNE SCENE? – Alcuni spettatori sono convinti che il recente ingresso di Alessandro, fidanzato di Francesca Cipriani, non sia casuale. Il ragazzo, infatti, ha cercato di riportare alcuni pettegolezzi e rivelazioni che in realtà non avrebbe potuto fare. Per questo motivo, spesso la regia è stata costretta a “censurare” alcune scene e staccare.

Amedeo Venza, influencer ed esperto di gossip, ha riportato delle segnalazioni da parte di spettatori del GFVip, i quali non sono affatto convinti della veridicità di alcune dinamiche all’interno della casa. “Stranamente è entrato Alessandro… E praticamente dice cose che non dovrebbe dire, e la regia stacca ogni 3 per 2” scrive un utente ad Amedeo.

La risposta di Venza non è tardata ad arrivare: “Chi segue la diretta h24 nota questo particolare… Figurati se non c’era lo zampino di Ciccio Pasticcio (come dice Alex Belli). Ma vogliamo dare un po’ di credibilità a questa edizione o dobbiamo smettere di seguirlo sul serio? No perché il pubblico è veramente stufo!”. In questo caso, Ciccio Pasticcio starebbe ad indicare Fabrizio Corona, chiamato così da Alex Belli in una conversazione con Manuel Bortuzzo.