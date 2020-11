GFVip, Selvaggia Roma a Giorgia (fidanzata di Enock): “Sei cornuta… A me non interessa”

L’arrivo di Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip ha dato una scossa ai precari equilibri tra i coinquilini. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo si è portata dietro, oltre ai suoi vestiti, anche una buona dose di gossip su alcuni ragazzi, come Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah e ha scatenato molte polemiche, vediamole insieme.

IL FLIRT CON PIERPAOLO PRETELLI – Il primo ragazzo preso di mira è stato sicuramente il suo amico Pierpaolo. Selvaggia Roma, entrando in casa, ha ammesso di aver avuto un flirt con lui scagliandosi subito contro Elisabetta Gregoraci, la quale è stata accusata di illudere l’ex velino e di non essere interessata davvero. Questo scontro continua tutt’ora ed è culminato in un forte litigio avvenuto qualche giorno fa, quando Selvaggia e Pierpaolo si trovavano all’interno del cucurio.

Elisabetta, stanca di essere presa di mira dall’ex Temptation Island, si è scatenata accusandola di essere in cerca di visibilità per dare un senso alla sua permanenza in casa. “Fatti il tuo Grande Fratello Selvaggia, non cercare la visibilità utilizzando il nome della Gregoraci, qua partono le querele” ha tuonato l’ex moglie di Flavio Briatore.

I BACI CON ENOCK – Ma non è finita qui perché Selvaggia Roma ne ha avute anche per Enock, fratello di Balotelli. Selvaggia, infatti, ha raccontato di aver avuto un brevissimo flirt con Enock in discoteca, a detta della ragazza, quando era fidanzato. Tuttavia, Selvaggia ha dichiarato che non pensava che Enock fosse fidanzato quando ha raccontato questa storia. Per mettere fine a questi gossip, Alfonso Signorini ha fatto collegare via web la fidanzata di Enock, Giorgia, durante la puntata di venerdì.

Una volta collegata, la ragazza ha prima parlato con il suo fidanzato e lo ha rassicurato sul loro amore e sulla famiglia. Subito dopo, Giorgia si è scatenata contro Selvaggia Roma, tirando in mezzo anche la Gregoraci: “Seguendo 24 ore live ho guardato anche la discussione che c’è stata con Elisabetta. Lei mi ha tolto le parole di bocca, tutto quello che penso io lo ha detto Elisabetta. Mi dispiace per Selvaggia, io credo che sia una brava persona. Credo che debba fare il suo percorso. Io mi fido del mio fidanzato. Selvaggia parla di altro“.

A questo punto, la discussione si è fatta molto interessante perché Selvaggia Roma ha replicato: “Sei cornuta… non lo so se eravate fidanzati. Non è il mio fidanzato, non mi interessa”. Giorgia, però, non si è lasciata intimorire e ha proseguito: “Io credo onestamente, sono schietta, che se lei non avesse raccontato questa storia e quella di Pierpaolo non sarebbe qui”. Alla fine della discussione, Enock ha avvertito Selvaggia che avrebbero discusso fuori dal reality di questa cosa.