GFVip, Selvaggia Roma annuncia sui social: “Il cuore della nostra piccola non batte più”

Sono ore difficili per Selvaggia Roma, ex gieffina e influencer, la quale sta affrontando una vera e propria tragedia che si è abbattuta sulla sua vita. La donna, durante la giornata di ieri, ha lasciato un solo messaggio tra le stories per avvertire i follower e poi è sparita rinchiudendosi nel suo dolore. Nella stories, l’influnecer ha annunciato di aver perso sua figlia in gravidanza.

La visita fatta qualche giorno fa

Solo pochi giorni fa, Selvaggia si era sottoposta all’amniocentesi a causa di un virus contratto a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Questo virus appartiene alla famiglia dell’herpes ed è apparentemente innocuo. Tuttavia, può diventare pericoloso per una donna in gravidanza.

L’annuncio

Ieri mattina l’ex gieffina si è sottoposta ad un controllo di routine dal ginecologo per controllare lo stato di salute della bambina. Purtroppo durante la visita è avvenuta l’amara scoperta: il cuore della bimba non batteva più. Una notizia difficile da annunciare e tremenda da sopportare.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più, non aggiungo altro, mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci“ ha comunicato Selvaggia Roma su Instagram per poi sparire dai social.

L’influencer era entrata nella fase avanzata della gravidanza e stava aspettando i risultati dell’amniocentesi per capire come procedere. Lei e il compagno Luca stavano anche pensando di organizzare un gender reveal party. Per leggere le sue parole, cliccate qui.