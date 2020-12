GFVip, Selvaggia Roma confessa per quale gieffino aveva una cotta (e no, non è Pierpaolo Pretelli)

Selvaggia Roma, ex gieffina di questa edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ha fatto delle importanti rivelazioni che hanno lasciato i fan del programma sconvolti. Nonostante si sia presentata con un forte interesse per Pierpaolo Pretelli, le cose poi sono cambiate.

LE DICHIARAZIONI DI SELVAGGIA ROMA – Durante un’intervista rilasciata a Casa Chi e riportata da Very Inutil People, l’influencer 31enne ha svelato di aver avuto una cotta per un coinquilino che non è Pierpaolo Pretelli. Sollecitata da Gabriele Parpiglia, Selvaggia alla fine ha vuotato il sacco e ha raccontato questo interesse.

“Se dici che sai già la risposta allora fai tu questo nome. Dì pure chi avevo puntato secondo le tue fonti. Dici che è fidanzato? Ma allora stai già dicendo tu il nome. C’è un solo fidanzato nel programma. No, non è Oppini, non c’era più dentro. Ok, dai è Andrea Zelletta, mi ci trovavo molto bene, ma io rispetto i rapporti. Diciamo che se non fosse stato fidanzato un pensierino ce l’avrei fatto, questo sì. Però siete proprio dei bast**di” si legge sul blog di gossip.

Insomma, pare che Selvaggia Roma si sia invaghita dell’ex tronista, tuttavia, senza mai provarci per rispetto della sua relazione al di fuori della casa. Come reagirà Zelletta a queste affermazioni? Soprattutto, cosa ne penserà la sua fidanzata Natalia Paragoni, considerando la sua forte gelosia nei confronti del suo ragazzo? Staremo a vedere. Sta di fatto, però, che Selvaggia è sempre stata a debita distanza dal pugliese.

IL WEB DALLA PARTE DI SELVAGGIA ROMA – Il web non ha ancora digerito l’eliminazione di Selvaggia Roma dalla casa del Grande Fratello Vip. La 31enne, dapprima molto criticata, è entrata nel cuore dei telespettatori, rimasti increduli dopo l’eliminazione. A detta dei fan, la ragazza sarebbe dovuta rimanere in casa poiché molto profonda ma divertente allo stesso tempo e capace di creare forti dinamiche.