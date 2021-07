GFVip, Selvaggia Roma contro gli ex gieffini: “La parola amicizia nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi”

Selvaggia Roma, seppur per poco tempo, ha avuto un impatto molto positivo all’interno della casa del Grande Fratello. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, però, sembrerebbe non essere in buoni rapporti con i suoi colleghi. Cosa sarà successo? Vediamo.

DOPO IL GF VIP – All’interno della casa più spiata d’Italia, l’ex Temptation Island ha avuto ampio spazio, soprattutto a causa delle liti con Elisabetta Gregoraci a causa di Pierpaolo Pretelli. Sicuramente Selvaggia ha portato nella casa quello che ad oggi viene definito trash, facendo divertire un po’ tutti. Dopo il programma, lei si è allontanata dalle dinamiche della casa e pare che ad oggi non abbia rapporti con i suoi ex colleghi.

SELVAGGIA ROMA CONTRO I COLLEGHI – Nello specifico, l’ex fidanzata di Chiofalo ha risposto ad alcune domande dei follower e una ha sicuramente attirato l’attenzione di tutti. Qualcuno le ha chiesto una diretta con i suoi ex compagni di avventura ma la risposta della ragazza è stata molto fredda.

“La parola ‘amicizia’ nella bocca di tutti, con il rispetto di pochi. L’amicizia e l’amore come l’eco: danno tanto quanto ricevono. No dirette for me” ha scritto Selvaggia, lasciando un po’ tutti spiazzati. Insomma, l’ex gieffina è stata molto chiara: nessuna diretta con i colleghi. Cosa sarà successo? Al momento non ci è dato sapere.

DI NUOVO NELLA CASA? – Tuttavia, la Roma non si arrende e ha lanciato un appello ad Alfonso Signorini: tornare nella prossima edizione. “Ciao Ragazzi! Avete sentito che sta ripartendo la macchina del GF Vip e che alla guida sarà di nuovo il grande Alfonso Signorini! Mi avete scritto in tantissimi che sono stata troppo poco nella casa e che avreste voluto che io rientrassi. Allora aiutatemi a chiedere ad Alfonso Signorini di poter rientrare nella casa della prossima edizione!” ha detto. Chissà se la rivedremo.